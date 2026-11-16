Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Nhơn, xã Xuân Hải

Chiều 15-11, Ban Công tác Mặt trận thôn An Nhơn (xã Xuân Hải) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân thôn An Nhơn.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Dịp này, thôn ra mắt "Tổ giám sát môi trường cộng đồng" và Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường thôn An Nhơn".

Lãnh đạo Thuế tỉnh và xã Xuân Hải trao quà của tỉnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn.

Thôn An Nhơn hiện có 638 hộ với 2.611 nhân khẩu. Trong năm, cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Người dân đã đóng góp kinh phí xây dựng, cải tạo 2 công viên; tổ chức Đêm hội trăng rằm trao hơn 400 suất quà cho thiếu nhi; khen thưởng, động viên 183 học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập và hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”; hơn 99,19% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thôn đã xây dựng 2 dòng tộc an ninh tự quản và mô hình “Làng Chăm An Nhơn bảo đảm an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó, thôn triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”; thành lập 4 câu lạc bộ cộng đồng gồm: Văn nghệ, Thể dục thể thao, Nghệ thuật dân gian và Nông dân bảo vệ môi trường. Đồng thời, thành lập Tổ giám sát môi trường cộng đồng, Tổ công nghệ số cộng đồng và tổ chức các lớp phổ cập, bồi dưỡng chữ Chăm cho người dân trong thôn...

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Thuế tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn An Nhơn đã đạt được. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, đồng thuận và phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện giảm nghèo bền vững và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ vững an ninh trật tự, phát huy dân chủ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, thôn An Nhơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng những mô hình thiết thực, hiệu quả; trở thành một điểm sáng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc. Cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hải cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để thôn An Nhơn phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế; kịp thời động viên, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng.

Lãnh đạo Thuế tỉnh trao quà cho thôn An Nhơn nhân ngày hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải trao bảng tượng trưng Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Thành Thị Kim Yến, hộ nghèo duy nhất của thôn An Nhơn.

Tổ giám sát môi trường cộng đồng thôn An Nhơn ra mắt.

Dịp này, lãnh đạo Thuế tỉnh và xã Xuân Hải trao 10 suất quà của tỉnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. Lãnh đạo Thuế tỉnh cũng tặng phần quà cho thôn; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải gửi phần quà chúc mừng ngày hội. UBND xã Xuân Hải tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026 cho thôn An Nhơn và tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá tiêu biểu” năm 2026 cho 3 gia đình trong thôn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc và 4 tập thể, 19 cá nhân có những đóng góp tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải đã vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ và xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Thành Thị Kim Yến, hộ nghèo duy nhất của thôn An Nhơn.