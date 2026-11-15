Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 2 (xã Khánh Vĩnh)

Ngày 15-11, Ban Công tác Mặt trận thôn 2 (xã Khánh Vĩnh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự ngày hội có ông Mấu Văn Phi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đông đảo Nhân dân thôn 2.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn 2 đã phối hợp với các đoàn thể, Nhân dân nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Người dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp… Trên địa bàn thôn hiện có 622 hộ với 2.800 nhân khẩu; trong đó có 569 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đề nghị thôn 2 tiếp tục đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu 100% hộ đạt gia đình văn hóa; quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già… Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài; tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen cho các gia đình tiêu biểu và học sinh vượt khó học giỏi của thôn 2. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen cho 3 gia đình tiêu biểu và 2 học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu của thôn; tặng 3 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.