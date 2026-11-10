Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố Ái Sơn, phường Hạc Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện tặng quà cho tổ dân phố Ái Sơn.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Ái Sơn đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Sau sáp nhập, tổ dân phố Ái Sơn có tổng diện tích tự nhiên 108,93ha,1.039 hộ với 4.052 nhân khẩu. Năm 2026, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Ái Sơn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự ngày hội.

Với tinh thần đoàn kết, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phố Ái Sơn đã hiến 1.800m2 đất, các công trình trên đất trị giá 29,1 tỷ đồng; thảm nhựa tuyến đường trung tâm từ khu dân cư số 4 đến nhà văn hóa phố; đồng thời huy động nguồn lực trong Nhân dân làm 14 tuyến đường, trị giá 3 tỷ đồng.

Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, đến nay phố Ái Sơn không còn hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, gia đình thể thao đạt 65%. Tổ dân phố đạt danh hiệu phố văn hóa.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, nhiều năm không có vụ việc nghiêm trọng, không có tệ nạn xã hội. Năm 2026, tổ dân phố Ái Sơn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu chung vui tại ngày hội.

Để Ái Sơn tiếp tục là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện đề nghị Chi bộ tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội các cấp thành những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện của phố. Ban công tác Mặt trận củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng đoàn kết lương - giáo, thực hành dân chủ ở cơ sở, những việc liên quan đến cộng đồng phải được bàn bạc công khai, minh bạch.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, phố Ái Sơn cần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, góp sức xây dựng phường Hạc Thành đạt chuẩn đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành cũng đề nghị Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tổ dân phố Ái Sơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng tổ dân phố Ái Sơn; trao quà cho tổ dân phố Ái Sơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Loan, phố Ái Sơn.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện đã dự lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Loan ở phố Ái Sơn.