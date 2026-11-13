Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã Tây Khánh Vĩnh

Ngày 13-11, xã Tây Khánh Vĩnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại liên khu dân cư Tà Gộc, Suối Cát và Giang Ly. Đến dự có các đồng chí: Y Thông - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Các đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo tỉnh cùng người dân dự ngày hội.

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026). Đây là dịp để cán bộ, Nhân dân địa phương cùng ôn lại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Y Thông tặng hoa chúc mừng ngày hội.

3 khu dân cư Tà Gộc, Suối Cát và Giang Ly hiện có 1.071 hộ với 5.010 nhân khẩu, trong đó có 46 hộ thuộc diện chính sách. Tuy điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, địa hình chủ yếu là đồi núi, thời tiết diễn biến thất thường nhưng người dân vẫn chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Võ Hoàn Hải tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì và ngày càng đi vào nền nếp. Qua bình xét, trên 85% hộ gia đình tại 3 khu dân cư đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác khuyến học, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Y Thông nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân; đồng thời khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, già làng, nghệ nhân và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Cùng với đó, cần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; chú trọng trao truyền tiếng nói, dân ca, dân vũ, nhạc cụ và các giá trị truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân xã Tây Khánh Vĩnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, địa phương tập trung củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, lấy những chuyển biến thực chất trong đời sống làm thước đo hiệu quả các phong trào thi đua.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng toàn thể Nhân dân, xã Tây Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa. Người dân luôn vững tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy những cách làm tốt, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn nếp sống nghĩa tình của quê hương.

Đồng chí Y Thông tặng quà cho các gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng quà cho các gia đình.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng và lãnh đạo xã Tây Khánh Vĩnh tặng quà cho các gia đình.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại ngày hội.

Dịp này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho 2 tập thể, 18 cá nhân là người có uy tín và cán bộ thôn là đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều cống hiến trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Vĩnh tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng giấy khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2026.