Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh

Ngày 15-11, liên khu dân cư thôn Suối Cá (xã Trung Khánh Vĩnh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh cùng đông đảo người dân địa phương.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy và các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư năm 2026. Dịp này, người dân cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Thôn Suối Cá có 490 hộ với 2.150 nhân khẩu. Năm 2026, toàn thôn có 475/490 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 96,94%. Nhân dân đóng góp 1.300 ngày công lao động và 40 triệu đồng để bê tông hóa, sửa chữa 1.300m đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 100%. 100% thanh niên trong diện gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 tham gia khám tuyển. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 400 lượt thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 70 triệu đồng.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy và lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Khánh Vĩnh trao quà cho hộ nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chamaléa Thị Thủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thôn Suối Cá trong xây dựng khu dân cư, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là 22 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo và 10 gia đình còn nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, khẩn trương rà soát 50 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được phê duyệt, xác định rõ những vướng mắc để hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách.

Bên cạnh đó, địa phương cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng thôn Suối Cá ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Trung Khánh Vĩnh trao quà cho hộ nghèo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 200.000 đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh biểu dương, khen thưởng 5 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lãnh đạo xã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Dịp này, người dân địa phương tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, trưng bày ẩm thực truyền thống, thi đấu trò chơi dân gian và tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”, góp phần tăng cường sự gắn bó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Một trò chơi dân gian được tổ chức tại ngày hội.

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