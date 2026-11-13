Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Thành Phát - Thành Đạt (phường Nam Nha Trang)

Chiều 13-11, liên khu dân cư Thành Phát - Thành Đạt (phường Nam Nha Trang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đến dự có lãnh đạo phường Nam Nha Trang và đông đảo người dân ở 2 Tổ dân phố Thành Phát, Thành Đạt.

Bà Lê Thị Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nam Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và phát động thi đua hoàn thành các mục tiêu năm 2027.

Bà Lê Thị Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường trao quà cho cho các hộ dân.

Liên khu dân cư Thành Phát - Thành Đạt có hơn 1.500 hộ dân với hơn 5.300 nhân khẩu; chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung, người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của cộng đồng; tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh. Năm 2026, liên khu dân cư đã vận động hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Người dân đùm bọc, kịp thời động viên, thăm hỏi khi các gia đình có người ốm đau, hoạn nạn, người già neo đơn…

Ban Công tác Mặt trận 2 tổ dân phố biểu dương các gia đình, cá nhân.

Ban Công tác Mặt trận 2 tổ dân phố tặng quà cho các gia đình.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trọng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; tặng 20 suất quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ban Công tác Mặt trận 2 Tổ dân phố Thành Phát và Thành Đạt biểu dương 6 gia đình, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách. Được biết, sau ngày hội, liên khu dân cư sẽ tiếp tục trao tặng 1,3 tấn gạo cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.