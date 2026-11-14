Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 4 thôn, xã Mỹ Sơn

Chiều 14-11, liên khu dân cư 4 thôn: Phú Thạnh, Phú Thuận, Phú Thủy và Tân Mỹ (xã Mỹ Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có đồng chí Trần Gia Văn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Sơn; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương trong năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, cùng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đồng chí Trần Gia Văn và các đại biểu tham dự ngày hội.

Liên khu dân cư 4 thôn có 2.314 hộ với hơn 8.500 nhân khẩu. Trong năm 2026, các thôn đã thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Người dân tích cực đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”, “Vì biển, đảo Việt Nam”; đồng thời chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các thôn duy trì hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản, đội dân phòng, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy được quan tâm thực hiện.

Phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp được triển khai thường xuyên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt tình làng nghĩa xóm...

Đồng chí Trần Gia Văn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Gia Văn ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân 4 thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần kết nối truyền thống đoàn kết với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo không gian để người dân giao lưu, sum họp, tăng cường tình làng nghĩa xóm.

Đồng chí Trần Gia Văn trao quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Gia Văn tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026 tại ngày hội.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn phát động phong trào thi đua năm 2027, vận động Nhân dân chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại ngày hội.

Dịp này, đồng chí Trần Gia Văn trao 10 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ban tổ chức trao danh hiệu thôn văn hóa; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Các đại biểu và người dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.