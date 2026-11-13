Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 2 xã Phước Hữu

Chiều 13-11, liên khu dân cư 2 gồm các thôn Như Bình, Như Ngọc và Đá Trắng (xã Phước Hữu), tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24-11). Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hữu cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân 3 thôn.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Liên khu dân cư 2 có hơn 80% hộ dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Trong năm, người dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng với 4ha táo, 11,2ha rau màu; duy trì ổn định sản xuất lúa từ 2 đến 3 vụ/năm, tổng diện tích 372ha; đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 65 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Ông Nguyễn Duy Quang trao quà cho đại diện các hộ gia đình.

Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì; công tác an sinh xã hội được chú trọng, với hơn 250 triệu đồng được huy động để trao quà cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn và trẻ em trên địa bàn. Hiện nay, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%. Các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và mô hình tự quản tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hữu trao qua cho đại diện các hộ gia đình.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận 3 thôn: Như Bình, Như Ngọc và Đá Trắng phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc năm 2027. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hữu biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hữu phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Như Bình ra mắt mô hình “Tổ giám sát môi trường cộng đồng”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hữu trao giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, ông Nguyễn Duy Quang trao 10 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trị giá 1,2 triệu đồng/suất và 10 suất quà của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo xã Phước Hữu trao 5 suất quà, trị giá 1,2 triệu đồng/suất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trưởng thôn Như Ngọc vận động, trao 30 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Như Ngọc.