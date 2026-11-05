Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Grai Mek

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cộng đồng dân cư.

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: Phương Dung

Làng Grai Mek được sáp nhập từ làng Ia Bâu và Grai Mek. Làng có 475 hộ với 1.880 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92%. Những năm qua, người dân trong làng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện tại, làng có hơn 497 ha cây trồng, trong đó có 200 ha cà phê, 50 ha sầu riêng, 70 ha chanh dây, 32 ha lúa nước cùng nhiều loại cây trồng khác. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục được duy trì với khoảng 1.300 con gia súc và hơn 5.000 con gia cầm. Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Riêng trong năm 2026, làng có 9 hộ thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,37%, hộ cận nghèo 4,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.

Đại diện các hộ gia đình ký giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: Phương Dung

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng đã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, vận động nhân dân chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Làng phấn đấu đến năm 2027 có thêm 5 hộ thoát nghèo; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, hướng đến mục tiêu trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, ngày hội còn diễn ra các tiết mục văn nghệ và giao lưu bóng chuyền nam - nữ, tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng dân cư.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã trao tặng giấy khen cho 42 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.