Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Suối Mơ (xã Hòa Trí)

Ngày 10-11, khu dân cư thôn Suối Mơ (xã Hòa Trí) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Tham dự ngày hội có ông Trần Ngọc Sanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo xã Hòa Trí cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành của xã và đông đảo người dân thôn Suối Mơ.

Ông Trần Ngọc Sanh tham dự ngày hội tại khu dân cư thôn Suối Mơ.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Khu dân cư thôn Suối Mơ có 666 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu. Trong năm, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Toàn khu dân cư có 642 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (96,4%). Thôn đã vận động 7,5 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 95 triệu đồng; trao 60 suất quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn.

Ông Trần Ngọc Sanh trao quà cho người dân.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường được người dân tích cực hưởng ứng. Khu dân cư đã vận động xã hội hóa hơn 10,4 triệu đồng xây dựng tuyến đường hoa; tổ chức 10 đợt ra quân vệ sinh môi trường, duy trì các tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động khuyến học, văn hóa, văn nghệ, thể thao tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trí trao quà cho người dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các mạnh thường quân đã trao 41 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.