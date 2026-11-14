Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hòa Hiệp, xã Cam Hiệp

Sáng 14-11, khu dân cư thôn Hòa Hiệp, xã Cam Hiệp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24-11). Dự ngày hội có ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã, thôn và đông đảo người dân trên địa bàn.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Ông Lê Văn Hoan phát biểu tại ngày hội.

Thôn Hòa Hiệp có 366 hộ với 1.231 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Đến nay, 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; danh hiệu thôn văn hóa được duy trì, giữ vững; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thôn không còn hộ nghèo, còn 9 hộ cận nghèo.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Văn Hoan biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã Cam Hiệp và Nhân dân thôn Hòa Hiệp. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường đối thoại, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống. Ban Công tác Mặt trận vận động Nhân dân xây dựng các mô hình tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; chung tay xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, chăm lo các gia đình còn khó khăn, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Lê Văn Hoan trao quà cho người dân.

Dịp này, ông Lê Văn Hoan trao 10 suất quà cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.