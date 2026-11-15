Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư biển đảo tại thành phố Quảng Ninh

Tại thôn Thanh Lân (đặc khu Cô Tô), Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh dự và chung vui với cán bộ, nhân dân địa phương. Tại thôn Vĩnh Trung (xã Vĩnh Thực), Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh dự ngày hội.

Tại các điểm tổ chức, trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Thanh Lân.

Thôn Thanh Lân, dù mới thành lập từ ngày 1-7-2026 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thôn 1 và một phần thôn 2, cán bộ, nhân dân địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó. Nhân dân tích cực khai thác lợi thế kinh tế biển, duy trì các ngành nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, câu mực, chế biến sứa và phát triển dịch vụ du lịch. Đến nay, 96% lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập ổn định; thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2026, có 189/195 hộ được đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,9%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thực.

Thôn Vĩnh Trung, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Vĩnh Trung 1 và Vĩnh Trung 2, địa phương đã tập trung phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch biển, đảo. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách đạt 9.765 triệu đồng, bằng 221,7% dự toán thành phố giao; hoạt động du lịch đón 45.540 lượt khách, doanh thu hơn 42 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,07%.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Trọng Hòa và Đại tá Hoàng Văn Thuyết ghi nhận, biểu dương những kết quả các khu dân cư đạt được; đồng thời nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, phát triển, nhất là tại địa bàn biển đảo. Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; quan tâm phát triển kinh tế biển, du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, các khu dân cư cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Chú trọng kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.