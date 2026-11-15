Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Bo Xanh, xã Mường Giôn.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nhân dân bản Bo Xanh đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tiết mục múa Thái tại ngày hội.

Người dân bản Bo Xanh, xã Mường Giôn tham gia ngày hội.

Bản Bo Xanh hiện có 212 hộ, với 1.021 nhân khẩu; Chi bộ bản có 41 đảng viên. Năm 2026, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, toàn bản có 98% số hộ có xe máy, 100% số hộ được sử dụng điện, xem truyền hình và có điện thoại di động; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Hệ thống giao thông nội bản tiếp tục được quan tâm đầu tư, với 92% đường giao thông được bê tông hóa. Tuy nhiên, bản vẫn còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,8% tổng số hộ.

Đồng chí Đỗ Ngọc Minh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Ngọc Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Bo Xanh đạt được trong phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; quan tâm giáo dục con em, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giôn tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các bản phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng chí Đỗ Ngọc Minh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Bo Xanh, xã Mường Giôn.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giôn tặng quà chúc mừng cho nhân dân bản Bo Xanh.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Ngọc Minh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Bo Xanh.

Đại diện các hộ gia đình Ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận bản Bo Xanh đã ký kết giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đoàn đại biểu tham gia múa xòe cùng người dân bản Bo Xanh.

Đại biểu tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội.

Đại biểu tham gia trò chơi ném còn tại ngày hội.

Nhân dân bản Bo Xanh tham gia trò chơi ném còn.

Đồng chí Đỗ Ngọc Minh chung vui, múa xòe cùng bà con bản Bo Xanh, xã Mường Giôn.