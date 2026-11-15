Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Bo Xanh
Ngày 15/11, đồng chí Đỗ Ngọc Minh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Bo Xanh, xã Mường Giôn.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nhân dân bản Bo Xanh đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Bản Bo Xanh hiện có 212 hộ, với 1.021 nhân khẩu; Chi bộ bản có 41 đảng viên. Năm 2026, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, toàn bản có 98% số hộ có xe máy, 100% số hộ được sử dụng điện, xem truyền hình và có điện thoại di động; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Hệ thống giao thông nội bản tiếp tục được quan tâm đầu tư, với 92% đường giao thông được bê tông hóa. Tuy nhiên, bản vẫn còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,8% tổng số hộ.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Ngọc Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Bo Xanh đạt được trong phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; quan tâm giáo dục con em, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giôn tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các bản phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Ngọc Minh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Bo Xanh.
Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận bản Bo Xanh đã ký kết giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-ban-bo-xanh-yaQQlJevg.html