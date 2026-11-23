Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, chương trình nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mở đầu chuỗi hoạt động, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức dâng hoa, đại diện các dân tộc và các khối tham gia cùng hội tụ, tạo hình khối đại đoàn kết, thể hiện tinh thần gắn bó, thống nhất và sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố tham quan các không gian văn hóa - đại đoàn kết tại ngày hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Văn hóa và đại đoàn kết là hai giá trị gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam. Chính sự gắn bó ấy đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên những chiến công và thành tựu vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và những thành quả đã đạt được, lãnh đạo thành phố kêu gọi đồng bào các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping trước trụ sở UBND thành phố.

Thành phố luôn tin tưởng và mong muốn, mỗi người dân và mỗi du khách khi đến với thành phố sẽ không chỉ được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, tình đoàn kết giữa các cộng đồng và nghĩa tình của TP Hồ Chí Minh. Mỗi trải nghiệm đẹp hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Không gian Văn hoá Việt Nam.

Đối với TP Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết được thể hiện sinh động qua sự gắn bó, sẻ chia, đồng hành của các tầng lớp nhân dân; sự giao thoa, hội tụ của nhiều nền văn hóa, cộng đồng dân tộc, tôn giáo và các thế hệ.

Tại khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố, ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping được thực hiện, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, góp phần tạo điểm nhấn thị giác và mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho đại biểu, người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật ở đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, không gian đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những điểm nhấn của Ngày hội, giới thiệu truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chương trình, cuộc vận động và những kết quả chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân; cùng các hoạt động tương tác, trải nghiệm tại Cây Đại đoàn kết “Chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố”.

Rất đông người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức chương trình nghệ thuật..

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của thành phố như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, cùng không gian trải nghiệm chuyển đổi số. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Không gian ngày hội náo nhiệt với nhiều chương trình đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân khấu chính tại đường đi bộ Nguyễn Huệ lần lượt giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như Hát bội, Cải lương, Đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc cùng các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu đặc sắc, góp phần tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và giới thiệu hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Rất đông người dân và du khách đến với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt.

Ban Tổ chức cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, sự kiện có ý nghĩa của đất nước và thành phố, mà còn là dịp khẳng định vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và trình diễn nghệ thuật, Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khuyến khích sự sáng tạo, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, các thế hệ và các tầng lớp nhân dân. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

CSGT và bảo vệ điều tiết giao thông khu vực đường Nguyễn Huệ.