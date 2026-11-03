Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam tại Bản Giang, phường Tân Phong

Tham dự ngày hội có đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các phòng, ban chuyên môn phường và đông đảo nhân dân trên địa bàn bản.

Bà con Bản Giang thi đấu môn thể thao dân tộc tó má lẹ tại ngày hội.

Ngày hội diễn ra 2 phần, gồm phần hội với nhiều hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc như: ném còn, tó má lẹ, đẩy gậy; chơi trò chơi đánh yến.

Tiết mục văn nghệ vũ điệu kết đoàn chào mừng ngày hội.

Tại phần lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội.

Báo cáo tại ngày hội nêu rõ, Bản Giang hiện có 313 hộ, 1.390 nhân khẩu với 3 dân tộc: Giáy, Kinh, Thái cùng sinh sống. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp với chi bộ, trưởng bản và các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vận động các hộ chăm lo sản xuất, thâm canh tăng vụ, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; hăng hái tham gia cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đến nay, bản còn 12 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có trẻ em bỏ học. 100% hộ dân có thẻ bảo hiểm y tế và không có gia đình vi phạm chính sách dân số trong năm...

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chi bộ, bản và nhân dân các dân tộc bản Bản Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn nhân dân trong bản tiếp tục đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác tốt, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, xây dựng “khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; duy trì bản sắc văn hóa các dân tộc; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; quan tâm đến gia đình chính sách, người có công; xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp.

... tặng hoa chúc mừng Bản Giang.

Tại ngày hội, UBND phường Tân Phong trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố, bản văn hóa năm 2026” cho bản Bản Giang” và danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2026” cho 253 hộ trong bản. Uỷ ban MTTQ phường tặng giấy khen cho tập thể Ban Công tác mặt trận bản có thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tặng quà cho 2 người uy tín của bản. Ban Công tác mặt trận bản biểu dương, tôn vinh 6 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong năm 2026.

Đồng chí Lê Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường trao tặng danh hiệu "Tổ dân phố, bản văn hoá năm 2026" cho Bản Giang.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong trao tặng giấy khen cho Ban công tác mặt trận Bản Giang.

Kết thúc ngày hội, bản phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Ra mắt mô hình Dòng họ Trần 3 không “Không tảo hôn, không ma tuý, không cờ bạc”.

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong tặng quà cho 2 người có uy tín của bản.

Mô hình Dòng họ Trần 3 không "Không tảo hôn, không ma tuý, không cờ bạc” ra mắt tại ngày hội.