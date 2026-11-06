Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam tại Bản Căng Ký, xã Dào San

Các đồng chí: Tống Thanh Bình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; Sùng A Nủ - Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng Bộ tỉnh, Quyền Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Lô Văn Quý – Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban chuyên môn xã, Đồn Biên phòng Dào San, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn bản dự ngày hội.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Ngày hội diễn ra 2 phần, gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ và các trò chơi dân gian như: đánh cầu lông gà, bịt mắt gõ chiêng. Các hoạt động của ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn xã tạo không khí sôi nổi của ngày hội.

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phần lễ đại biểu và nhân dân trên địa bàn xã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); nghe báo cáo Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Báo cáo tại ngày hội nêu rõ, bản Căng Ký hiện có 296 hộ với 1522 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, 99% là đồng bào Mông; bản hiện có 1 chi bộ với 13 đảng viên. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp với chi bộ, trưởng bản vận động các hộ tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền ủng hộ là 3,2 triệu đồng. Đến nay, bản còn 185 hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 35%; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có trẻ em bỏ học. Năm 2026, bản có 243/296 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, bằng 82%.

Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chi bộ, bản và nhân dân các dân tộc bản Căng Ký nói riêng và xã Dào San nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhân dân trong bản tiếp tục đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, phấn đấu giảm nghèo bền vững; duy trì và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xoá bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng “Gia đình văn hóa”; quan tâm đến gia đình chính sách, người có công; xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp.

Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho người có uy tín tại xã Dào San.

Tại ngày hội, UBND xã đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư năm 2026. Nhân dịp này, UBND xã Dào San ra mắt mô hình và trao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho “Hợp tác xã Nông nghiệp Quân Dân bản Dền Thàng”.

Kết thúc ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2027; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại bản Căng Ký.

Các đại biểu giao lưu trò chơi dân gian với người dân bản Căng Ký, xã Dào San.