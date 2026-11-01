Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hóa Việt Nam châu Âu

Phối cảnh 3D “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc” tại sự kiện " Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tổ chức tại Praha ngày 31/10. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại châu Âu, nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khơi dậy tình yêu quê hương trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Điểm nhấn của ngày hội là “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc” – không gian tái hiện hình ảnh Việt Nam thu nhỏ giữa lòng châu Âu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết ngày hội diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô cả nước tại Việt Nam.

Theo bà, Trung tâm Thương mại Sapa là không gian mang đậm hương sắc quê hương, đồng thời là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Việc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lựa chọn địa điểm này để tổ chức ngày hội lần đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn bó của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thông tin về tình hình trong nước, bà Hà Thị Nga cho biết, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, kinh tế trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP 9 tháng đạt 9,01%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công nghiệp văn hóa, công tác bảo tồn, số hóa và phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh.

Bà nhấn mạnh, những kết quả này có sự đóng góp về công sức, trí tuệ và tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới”.

Châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam sinh sống, trong đó riêng tại Cộng hòa Séc có gần 90.000 người, được công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số có địa vị pháp lý.

Trên cơ sở đó, bà Hà Thị Nga đề nghị kiều bào tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò các hội đoàn, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà cũng mong muốn doanh nhân tăng cường kết nối thương mại, đầu tư; trí thức, chuyên gia và nhà khoa học thúc đẩy chia sẻ tri thức, hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, việc giữ gìn tiếng Việt, truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ cần được chú trọng, qua đó phát huy vai trò của mỗi kiều bào như một đại sứ văn hóa tại nước sở tại.

Những thông điệp về gìn giữ bản sắc và kết nối các thế hệ được thể hiện sinh động qua các hoạt động của ngày hội. Với chủ đề “Đoàn kết – Trách nhiệm – Hội nhập – Phát triển”, sự kiện tạo không gian để người Việt từ nhiều quốc gia gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình cảm với quê hương.

Nổi bật là “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc”, giới thiệu các biểu tượng văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam, bản đồ đất nước từ đất liền đến biển đảo và hình ảnh 54 dân tộc. Không gian này tái hiện sự đa dạng văn hóa Việt Nam, đồng thời gợi nhắc về nguồn cội và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đối với lớp trẻ sinh ra và lớn lên tại châu Âu, các hình ảnh và mô hình tại đây mang đến cách tiếp cận trực quan về lịch sử, địa lý và bản sắc dân tộc, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt. Các chương trình nghệ thuật với làn điệu quan họ Bắc Ninh, âm hưởng Tây Nguyên, trình diễn nhạc cụ dân tộc cùng hoạt động giao lưu, giới thiệu ẩm thực cũng đem đến cho người tham dự những nét đặc trưng của văn hóa các vùng miền.

Ông Hoàng Đình Thắng, Trưởng ban tổ chức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, cho biết ngày hội là dịp để kiều bào gặp gỡ, thắt chặt tình đồng bào và giới thiệu với bạn bè quốc tế âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, áo dài cùng ẩm thực Việt Nam.

Các nghệ sĩ Nhà hát Quan họ Bắc Ninh cùng nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cộng đồng người Việt tại châu Âu đã mang đến nhiều tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc. Theo ông, ngày hội không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn góp phần tăng cường liên kết, tạo sức mạnh chung và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại các nước sở tại.

Ông cũng đánh giá cao sự hưởng ứng của đông đảo bà con, đặc biệt là cộng đồng kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Sapa, đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh ngày hội có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở châu Âu. Theo Đại sứ, các hội đoàn và nhiều thế hệ người Việt đã cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng vị thế tại các nước sở tại. Những sự kiện như vậy sẽ tạo thêm cơ hội để bà con gắn kết, chia sẻ tình cảm và hướng về quê hương.

Đại sứ cho rằng sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Việt Nam tại sự kiện thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào. Đồng thời, ngày hội góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh đây là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược và cầu nối với quê hương.

Cùng chia sẻ về ý nghĩa này, bà Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, bày tỏ xúc động khi ngày hội được tổ chức sau khi Nghị quyết 23 được ban hành. Bà cho rằng sự kiện là minh chứng cho việc chủ trương về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang được cụ thể hóa trong thực tế.

Theo bà, kiều bào không chỉ tự hào khi những đóng góp được ghi nhận mà còn ý thức rõ hơn về trách nhiệm đóng góp cho đất nước. Dù sinh sống ở nước ngoài, mỗi người đều có thể góp sức trong khả năng và vị trí của mình, cùng đồng bào trong nước đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 1/11, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026) và Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện góp phần kết nối các thế hệ người Việt, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.