Trải qua 96 năm hình thành và phát triển kể từ ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), ngày hội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, mà đã thực sự kết tinh thành một nét đẹp văn hóa chính trị, một giá trị nhân văn sâu sắc riêng có của dân tộc Việt Nam anh hùng – nguồn sức mạnh nội sinh vô song đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mang màu sắc đồng bào dân tộc, lan toả sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cội nguồn sức mạnh từ mạch ngầm lịch sử ngàn năm

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là bản hùng ca về tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng. Đối diện với thiên tai khắc nghiệt và họa xâm lăng từ những thế lực ngoại bang hùng mạnh bậc nhất, người dân đất Việt đã sớm nhận thức rằng: chỉ có chung lưng đấu cật, “nhiễu điều phủ lấy giá gương”, “cả nước đồng lòng” mới có thể giữ vững bờ cõi, bảo toàn nòi giống. Tư tưởng “nước lấy dân làm gốc” của Nguyễn Trãi hay lời căn dặn của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn “vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức” đã trở thành chân lý xuyên suốt mọi thời đại.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, truyền thống yêu nước, nhân ái của dân tộc được nâng lên một tầm cao mới, mang tính tổ chức, khoa học và cách mạng sâu sắc. Chân lý bất hủ của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công” đã quy tụ mọi giai tầng, tôn giáo, dân tộc, không phân biệt xu hướng chính trị hay hoàn cảnh xuất thân, tạo thành khối thép vững chắc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975 và 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định tầm vóc chiến lược của sức mạnh lòng dân: “Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thông điệp sâu sắc, đầy ý nghĩa ấy một lần nữa nhấn mạnh rằng, đại đoàn kết không chỉ là di sản tinh thần quý báu từ quá khứ, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, là điểm tựa chính trị - xã hội vững chắc nhất của chế độ ta.

Nét đẹp văn hóa cộng đồng giàu bản sắc ở từng khu dân cư

Điều làm nên sức sống bền bỉ và nét độc đáo riêng có của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam chính là sự hiện diện sinh động, gần gũi ngay tại từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố. Ngày 18/11 không phải là những lễ kỷ niệm mang tính hình thức ở hội trường lớn, mà là ngày hội thực sự của nhân dân, do nhân dân tổ chức và hưởng thụ.

Ở đó, khoảng cách giữa cán bộ lãnh đạo với người dân được xóa nhòa trong những cái bắt tay thân tình, những bữa cơm đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình làng xóm. Mọi người cùng nhau nhìn lại một năm lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; cùng biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, những gia đình hiếu học, những cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được cụ thể hóa bằng những phần quà nghĩa tình trao tận tay hộ nghèo, gia đình chính sách, hay sự chung tay đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày hội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân; vừa tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, vừa là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó củng cố niềm tin và thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo nền tảng gắn kết cộng đồng ấy, những vướng mắc, mâu thuẫn từ cuộc sống thường ngày được khéo léo giải hòa bằng đạo lý nhân văn và tình nghĩa xóm giềng. Qua đó, thế trận lòng dân ở cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc, tạo động lực quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điểm tựa vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ vận hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đan xen: từ yêu cầu bứt phá về thể chế, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, đến việc ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ định hướng lớn cho toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới: “Đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh; phải lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, trong hành trình vươn mình mạnh mẽ hiện nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực vô tận và là "lá chắn" vững chắc nhất trên ba phương diện cốt lõi:

Khơi dậy khát vọng cống hiến và sức sáng tạo trong nhân dân: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết không chỉ dừng lại ở sự đồng thuận chính trị, mà chuyển hóa mạnh mẽ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi người dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài, mỗi doanh nhân, trí thức, công nhân, nông dân hay chiến sĩ lực lượng vũ trang đều là một chủ thể sáng tạo, đóng góp trí tuệ và nguồn lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc: Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bắt nguồn từ sự bình yên của từng khu dân cư và sự đồng lòng của mỗi người dân. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, mọi chủ trương, quyết sách lớn mang tính cách mạng của Đảng và Nhà nước – từ sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực – đều nhận được sự ủng hộ, giám sát và thực thi hiệu quả từ cơ sở.

Lan tỏa giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa Việt Nam: Trong dòng chảy hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ gìn và phát huy nét đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết chính là giữ gìn “căn cước” văn hóa Việt Nam – một dân tộc trọng tình nghĩa, yêu chuộng hòa bình, lấy sự hài hòa và nhân ái làm nền tảng cho sự phát triển bền vững đất nước.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026) - Dịp có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh truyền thống đoàn kết, gắn bó cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy hào hùng và hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc, mỗi người dân đất Việt càng thêm tự hào về truyền thống đoàn kết, gắn bó, nhân ái quý báu mà cha ông đã tạo dựng lên. Và dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, con tàu Việt Nam nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn tầm mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phồn thịnh, hạnh phúc.