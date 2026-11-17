Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại bản Biên, xã Nậm Lầu.

Bản hiện có 214 hộ với 1.061 nhân khẩu. Thời gian qua, bản đã tích cực tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động 100% hộ gia đình đăng ký tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu dự ngày hội.

Phát huy uy tín của người cao tuổi và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, bản đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên giảm nghèo. Hiện nay, bản có 37 ha lúa ruộng hai vụ, 280 ha cà phê, sản lượng đạt 4.200 tấn quả tươi/năm; thu nhập bình quân đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 65%.

Đồng chí Hoàng Thị Đôi phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Thị Đôi biểu dương những kết quả cộng đồng dân cư bản Biên đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí đề nghị bản tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của cộng đồng; quan tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến, quảng bá nông sản trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Đông đảo nhân dân bản Biên, xã Nậm Lầu dự Ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Đôi đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Biên, xã Nậm Lầu.

Đồng chí Hoàng Thị Đôi trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Biên, xã Nậm Lầu.

Nhân dân bản Biên tham gia trò chơi đi cầu thăng bằng.

Nhân dân bản Biên tham gia thi tung còn.