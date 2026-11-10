Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 các khu dân cư phường Bảo An

Sáng 10-11, tại phường Bảo An, liên khu dân cư Tổ dân phố Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự có ông Lưu Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo phường Bảo An cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân 2 tổ dân phố.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026.

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân 2 tổ dân phố đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì hiệu quả các mô hình: “Hạt gạo yêu thương”, “Tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Camera an ninh”, “Ngày Chủ nhật xanh”... Công tác an sinh xã hội được quan tâm, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 26 triệu đồng; trao 307 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa tại Tổ dân phố Tân Sơn 1 đạt 98,5%, Tân Sơn 2 đạt 97%.

Ông Lưu Xuân Hải phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lưu Xuân Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ và Nhân dân 2 tổ dân phố. Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Ban tổ chức biểu dương các tập thể tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trao 22 suất quà của tỉnh và 10 suất quà của địa phương cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.