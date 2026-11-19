Âm mưu nguy hiểm hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Việt Nam là một trong các quốc gia mà các thế lực thù địch tập trung thực hiện hoạt động chống phá bằng thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tại các địa bàn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo đạo.

Ẩn mình dưới những vỏ bọc mỹ miều như “bảo vệ quyền lợi dân tộc” hay “tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, chúng dựng lên những tổ chức phản động như “Người Thượng vì công lý” (MSFJ), “Nhà nước Đêga tự trị”, “Vương quốc Mông”, “Liên minh công lý cho người Mông”… Đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Nam Bộ, chúng lập các tổ chức chống phá như “Mặt trận giải phóng Khmer - Krôm”, “Nhà nước Khmer Krôm”…

Lợi dụng quan hệ đồng tộc xuyên biên giới, các đối tượng lôi kéo, xúi giục đồng bào vượt biên trái phép, thực hiện các hoạt động gây rối, phá hoại, chống phá chính quyền. Tuyên truyền cái gọi là “nhà nước ly khai, tự trị” nhằm kích động đồng bào biểu tình, bạo loạn, kích động hận thù giữa các dân tộc, gây bất ổn tại vùng biên giới, trực tiếp đe dọa sự ổn định và chống phá quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.

Xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đánh tráo khái niệm giữa quyền của các dân tộc thiểu số với quyền dân tộc tự quyết để vu cáo “người Kinh cướp đất của người đồng bào", “chính quyền đẩy đồng bào dân tộc thiểu số đến bước đường cùng”… Các đối tượng kích động người dân ly khai, chống đối chính quyền, thành lập nhà nước độc lập với khẩu hiệu “Thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, móc nối vào nội địa để lôi kéo, kích động hoạt động xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, ly khai, tự trị.

Một mặt, chúng âm thầm gây dựng lực lượng, bí mật tập huấn, đào tạo các kỹ năng tổ chức hoạt động khủng bố, kích động bạo lực. Mặt khác, chúng chờ đợi thời cơ, lựa chọn thời điểm có những “điểm nóng” về an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, lợi dụng các vấn đề liên quan đến đất đai, sinh hoạt tôn giáo để đăng tải bài viết, video có nội dung xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh trên mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok... phát tán thông tin xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “xâm phạm quyền con người”, “đàn áp dân tộc thiểu số theo tôn giáo”, “kỳ thị, coi nhẹ dân tộc thiểu số”, “đồng hóa văn hóa vùng miền”...

Chúng kích động tâm lý bất mãn, gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, chúng mở rộng phạm vi chống phá ra cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, vu cáo Nhà nước “bỏ rơi kiều bào” hoặc nếu quan tâm thì “chỉ để lấy ngoại hối” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc cả trong và ngoài nước.

Những âm mưu, luận điệu trên vẫn là sự lặp lại nhưng được “khoác áo” ngôn từ mới, hình thức mới hoặc nhân các sự kiện mới xảy ra để khuấy lên, tạo điểm nóng. Đối tượng mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong nhắm đến là bộ phận giới trẻ thiếu bản lĩnh chính trị và những đối tượng có tư tưởng chống đối, những người có định kiến với Đảng, Nhà nước, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào các hội nhóm chống phá; thâm nhập vào các diễn đàn, mạng xã hội để phát triển, tập hợp lực lượng, xây dựng ngọn cờ, tiến tới hình thành và công khai hóa tổ chức núp dưới danh nghĩa các tổ chức xã hội dân sự hay tổ chức phản biện xã hội. Qua đó, chúng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, kêu gọi các tổ chức quốc tế lấy cớ bảo vệ nhân quyền để can thiệp, gây sức ép về chính trị với Việt Nam.

Minh chứng sống động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đại đoàn kết dân tộc đã thấm đẫm vào tư tưởng và tâm hồn của mỗi người con đất Việt. Đại đoàn kết dân tộc chính là nội dung tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống lâu đời, trong đó 53 dân tộc thiểu số có quy mô hơn 14 triệu người (khoảng 14,7% dân số), phân bố ở nhiều địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Ở phương diện tôn giáo, đời sống tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam cũng có quy mô và cấu trúc đa dạng. Theo thống kê năm 2025, Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 40 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với khoảng 27.382.846 tín đồ, 66.365 chức sắc, 120.475 chức việc, 30.374 cơ sở tôn giáo và trên 70.000 cơ sở tín ngưỡng.

Đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là điều gì xa xôi, trừu tượng mà được hình thành từ chính sự đồng thuận, sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi gia đình, từng khu dân cư. Đó là tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn; là ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là sự đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống cộng đồng. Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW, quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm là Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Điều đó đã được thể hiện bằng những bước tiến mạnh mẽ đưa Việt Nam từ một quốc gia đói nghèo, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh vươn lên thành quốc gia đang phát triển. Từ đầu thập niên 2020 đến nay, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Báo cáo "Hạnh phúc thế giới 2026" do Liên Hợp quốc bảo trợ được công bố ngày 19/3/2026 cho thấy, Việt Nam xếp hạng thứ 45, tăng 1 bậc so với năm 2025. Việc lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển cũng là dấu ấn đặc biệt. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế Việt Nam không ngừng được củng cố.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đây là cầu nối giữa tổ chức đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

Công an xã Lý Nhân, Ninh Bình trao quà cho các hộ khó khăn nhân Ngày hội Đại đoàn kết.

Năm 2026 là năm lần đầu tiên ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức kết hợp với Ngày Văn hóa Việt Nam. Những bản sắc văn hóa đặc trưng mỗi vùng, mỗi dân tộc được đưa vào ngày hội qua trò chơi dân gian, dân ca dân vũ, ẩm thực, gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động, mỗi người dân không chỉ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Đặc biệt, tinh thần xuyên suốt trong tổ chức các hoạt động là lấy người dân làm chủ thể, vừa trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ, vừa được thụ hưởng các giá trị văn hóa. Văn hóa không chỉ hiện diện trong các lễ hội, sân khấu hay những sự kiện lớn mà phải được thể hiện trong cách ứng xử, nếp sống, tình cảm, trách nhiệm và những việc làm thiết thực hằng ngày của mỗi người.

Đó cũng là ý nghĩa của việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng nhân cách và tạo nên sự đồng cảm, thì đại đoàn kết là môi trường để những giá trị ấy được kết nối, lan tỏa và chuyển hóa thành sức mạnh cộng đồng. Hai hoạt động khi được đặt trong một chỉnh thể không chỉ tạo nên sự cộng hưởng về ý nghĩa mà còn mở ra cơ hội đưa văn hóa trở thành chất keo gắn kết gia đình, dòng họ, khu dân cư, các dân tộc, tôn giáo và những nhóm xã hội khác nhau.

Sáng 5/11/2026, tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11). Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.” Lời dạy của Người đặt ra trách nhiệm lâu dài: lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước. Trong những giá trị văn hóa, tinh thần, đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc ta vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để sự đoàn kết ấy ngày càng bền vững.

Chuỗi các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 không đơn thuần là sự bổ sung một hoạt động vào đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội mà dần trở thành một nét đẹp văn hóa gắn kết nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc cũng như tạo thế trận vững chắc ngăn ngừa các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Sau mỗi ngày hội, tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng được củng cố và lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh giúp khơi dậy niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.