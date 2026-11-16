Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư Hòn Dù và A Xay (xã Tây Khánh Vĩnh)

Ngày 16-11, Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư Hòn Dù và A Xay (xã Tây Khánh Vĩnh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Vĩnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân 2 thôn Hòn Dù và A Xay.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Vĩnh tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Liên khu dân cư 2 thôn Hòn Dù và A Xay hiện có 604 hộ, với 2.320 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận 2 thôn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương. Đồng thời chú trọng vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân được quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Vĩnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Vĩnh đã trao 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời biểu dương, khen thưởng 14 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua và hoạt động tại khu dân cư.