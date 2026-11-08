Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các thôn ở xã Ninh Hải

Sáng 8-11, Ban Công tác Mặt trận các thôn Bỉnh Nghĩa, Xóm Bằng và Xóm Bằng 2 (xã Ninh Hải) phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Tham dự ngày hội có ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và đông đảo người dân 3 thôn.

Tiết mục văn nghệ của người dân tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Liên khu dân cư các thôn Bỉnh Nghĩa, Xóm Bằng và Xóm Bằng 2 hiện có 1.797 hộ với hơn 8.900 nhân khẩu. Trong năm, Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh và đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Liên khu dân cư hiện có 1.765 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các thôn vận động trao hơn 1.110 suất quà cho các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn; vận động người dân tham gia 47 đợt vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh và giữ gìn các công trình công cộng...

Cùng với đó, các thôn đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, phát huy tinh thần tự quản và hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn sự bình yên tại khu dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải trao giấy biểu dương cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2027; công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải biểu dương 18 cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Văn Hiếu biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân 3 khu dân cư đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải và Ban Công tác Mặt trận các thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển; mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ, cùng chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng an toàn, văn minh.

Ông Trần Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Hải trao quà của tỉnh cho đại diện các gia đình.

Dịp này, ông Trần Văn Hiếu và lãnh đạo xã Ninh Hải trao 10 suất quà của tỉnh cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.