Sáng 17-11, Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư 3 thôn Phú Quý 1, Bàu Trúc và Vĩnh Thuận (xã Ninh Phước) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước và đông đảo người dân 3 thôn.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trong năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ninh Phước trao quà cho các hộ gia đình.

Liên khu dân cư 3 thôn hiện có 1.945 hộ, với 8.733 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận các thôn phối hợp với Ban quản lý thôn, các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn minh. Nhân dân các thôn tích cực phát triển sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa và giữ vững an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, nhất là nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc tiếp tục được quan tâm. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai gắn với quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong năm 2026, trên địa bàn 3 thôn có 7 căn nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng; trong đó 2 căn đã hoàn thành, bàn giao và 5 căn đang triển khai.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước tuyên dương các hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

Dịp này, lãnh đạo xã Ninh Phước trao 10 phần quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 3 thôn. UBND xã công nhận 17 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.