Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 thôn ở xã Nam Cam Ranh

Chiều 13-11, Ban công tác Mặt trận 2 thôn Hiệp Thanh và Mỹ Thanh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự ngày hội có bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo xã Nam Cam Ranh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân 2 thôn.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam; nhìn lại kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại 2 khu dân cư trong năm 2026.

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân 2 thôn Hiệp Thanh, Mỹ Thanh đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, riêng tại thôn Hiệp Thanh, trong năm 2026, các cá nhân, nhà hảo tâm đã trao 70 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng và 60 suất gạo hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Toàn liên khu dân cư có 1.080/1.097 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,45%...

Bà Lưu Hồng Vân trao quà của tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, ông Vương Xuân Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Cam Ranh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân 2 thôn đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, 2 khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn.

Lãnh đạo xã Nam Cam Ranh trao danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026 cho đại diện của 10 thôn.

Dịp này, UBND xã trao danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026 cho đại diện của 10 thôn trên địa bàn; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 10 suất quà của tỉnh và 50 suất quà của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của 2 thôn. Tổng trị giá các suất quà 40 triệu đồng.