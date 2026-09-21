Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội).

Thủ đô Praha của Cộng hòa Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài./.