Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Cách đây hơn một năm, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) đến Bộ Quốc phòng với nội dung: “Việc quy định về hình xăm, chữ xăm khi xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội chưa phù hợp vì thực tế hiện nay, một số công dân đã lợi dụng quy định này cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), gây dư luận bất bình trong nhân dân; kiến nghị cơ quan chức năng cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp”.