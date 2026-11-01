Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ngày 31/10, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc toàn châu Âu, được tổ chức tại Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức cho người Việt Nam ở toàn châu Âu.

Trong khuôn khổ ngày hội, bà con kiều bào bồi hồi, xúc động khi được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt với những tiết mục nghệ thuật, làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống. Những hình ảnh thân thuộc ấy đã tái hiện sinh động quê hương Việt Nam, mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp cho những người con xa xứ...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại ngày hội. Ảnh: MTTQ VN.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Theo bà Hà Thị Nga, với vai trò là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng đồng bào ta ở nước ngoài; coi việc gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước và phát huy vai trò của bà con trong đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận.

“Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này là một dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng bà con kiều bào tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc. Ảnh: MTTQ VN.

Để tinh thần đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa vững chắc, bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và phát huy vai trò của các hội, đoàn. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các thành viên mới, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, các thành phần trong cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, sẻ chia và cùng hướng tới những giá trị chung.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, công sức của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước. Khuyến khích đội ngũ doanh nhân tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu; đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tích cực chia sẻ tri thức, kết nối khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác nghiên cứu, bằng những hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp.

“Ngày hội hôm nay sẽ mở ra thêm nhiều sáng kiến, nhiều mối liên kết mới, để tinh thần đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những dịp gặp gỡ mà còn trở thành sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành thường xuyên, hằng ngày giữa bà con với nhau, giữa kiều bào với quê hương, đất nước”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.