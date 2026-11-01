Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức tại châu Âu, hướng tới tăng cường gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự sự kiện có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Czech; đại diện các cơ quan Việt Nam tại châu Âu; ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Trưởng Ban tổ chức, cùng đại diện các hội đoàn người Việt từ 29 quốc gia.

Đại biểu tham dự sự kiện. (Nguồn: BTC)

Với chủ đề “Đoàn kết – Trách nhiệm – Hội nhập – Phát triển – Hướng về quê hương”, ngày hội là dịp để người Việt ở nhiều quốc gia gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình cảm với quê hương và tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng. Sự kiện cũng diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại lễ khai mạc, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh ý nghĩa của việc lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại châu Âu. Theo bà, Trung tâm Thương mại Sapa là không gian mang đậm hương sắc quê hương, đồng thời là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Czech.

Việc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lựa chọn địa điểm này tổ chức ngày hội thể hiện sự gắn bó của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam sinh sống, trong đó riêng tại Czech có gần 90.000 người. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng đã từng bước ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại và duy trì nhiều hoạt động hướng về quê hương.

Bà Hà Thị Nga đề nghị kiều bào tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò hội đoàn, hỗ trợ các nhóm cộng đồng; đồng thời khuyến khích doanh nhân, trí thức tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ. Bà cũng nhấn mạnh việc gìn giữ tiếng Việt, truyền bá văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, qua đó phát huy vai trò đại sứ văn hóa của người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

Chia sẻ tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam cho rằng ngày hội có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở châu Âu. Qua nhiều thế hệ, các hội đoàn và bà con đã cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng vị thế tại nước sở tại. Những sự kiện như vậy tạo thêm cơ hội để người Việt gặp gỡ, gắn kết, chia sẻ tình cảm và hướng về quê hương.

Đại sứ cũng nhấn mạnh sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào. Ngày hội đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, cũng bày tỏ xúc động khi ngày hội được tổ chức sau khi Nghị quyết 23 được ban hành.

Theo bà, sự kiện là minh chứng cho việc những chủ trương về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đang từng bước được cụ thể hóa trong thực tế. Dù sinh sống ở nước ngoài, mỗi người Việt đều có thể đóng góp cho đất nước bằng khả năng và vị trí của mình.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu. (Nguồn: BTC)

Tái hiện không gian văn hóa Việt giữa lòng châu Âu

Điểm nhấn của ngày hội là “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc” – không gian tái hiện hình ảnh một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng châu Âu. Tại đây, các biểu tượng văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam, bản đồ đất nước từ đất liền đến biển đảo cùng hình ảnh 54 dân tộc được giới thiệu, làm nổi bật sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Với những người Việt xa quê, các mô hình và hình ảnh tại không gian này gợi nhắc về nguồn cội, lịch sử và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đối với lớp trẻ sinh ra và lớn lên tại châu Âu, đây cũng là cách tiếp cận trực quan, gần gũi để hiểu thêm về lịch sử, địa lý, tiếng Việt và bản sắc dân tộc.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Quan họ Bắc Ninh từ Việt Nam sang biểu diễn. (Nguồn: BTC)

Không khí ngày hội được mở đầu bằng tiếng trống rộn ràng và màn múa lân khai hội. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những tà áo dài cùng các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng miền tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi. Các đại biểu cùng thả những quả bóng mang thông điệp hòa bình, gửi gắm mong muốn về sự gắn kết, sẻ chia và một thế giới không có chiến tranh.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Quan họ Bắc Ninh từ Việt Nam sang biểu diễn, cùng nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cộng đồng người Việt tại Czech và châu Âu. Những làn điệu quan họ, âm hưởng Tây Nguyên, phần trình diễn nhạc cụ dân tộc cùng hoạt động giao lưu, giới thiệu ẩm thực đem đến cho người tham dự những nét đặc trưng của văn hóa các vùng miền Việt Nam.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Hoàng Đình Thắng, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhấn mạnh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa là những tình cảm gắn kết người Việt ở khắp châu Âu. Chính những giá trị ấy giúp cộng đồng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hội nhập và phát triển tại quê hương thứ hai, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc.

Ông Hoàng Đình Thắng, Trưởng Ban tổ chức thay mặt Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhận quà từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Nguồn: BTC)

Theo ông Hoàng Đình Thắng, ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đồng bào, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, tà áo dài và nền ẩm thực phong phú. Ông bày tỏ vui mừng khi được đón các nghệ sĩ Nhà hát Quan họ Bắc Ninh cùng các nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt tại Czech và châu Âu tham gia biểu diễn, mang đến những tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông cũng đánh giá cao sự hưởng ứng của đông đảo bà con, đặc biệt là cộng đồng kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Sapa, đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức. Theo ông, ngày hội không đơn thuần là một hoạt động văn hóa mà còn góp phần tăng cường liên kết, tạo nên sức mạnh chung và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại các nước sở tại.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức cùng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ ba và kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Ông kỳ vọng ngày hội sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong khoảng 1,5 triệu người Việt tại châu Âu, qua đó giúp cộng đồng phát triển, bảo tồn văn hóa và khẳng định vị thế trong xã hội sở tại.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, sau sự kiện tại Czech, mô hình Ngày hội Đại đoàn kết có thể tiếp tục được tổ chức tại nhiều thành phố, quốc gia khác ở châu Âu. Những hoạt động tương tự cũng đang hình thành tại một số nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời được kỳ vọng mở rộng tới châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Chuỗi hoạt động là dịp nhìn lại hành trình kết nối cộng đồng. (Nguồn: BTC)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu diễn ra đến hết ngày 1/11, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026) và Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2026-2031. Chuỗi hoạt động là dịp nhìn lại hành trình kết nối cộng đồng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt với cội nguồn, tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.