Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam xã Chiềng Sơ năm 2026
Ngày 15/11, xã Chiềng Sơ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cấp xã. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các xã lân cận trên địa bàn tỉnh Sơn La và Điện Biên, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.
Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Sơ phát huy tinh thần đoàn kết, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định, các mô hình trang trại, gia trại phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.
Trong khuôn khổ ngày hội, xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi nổi như: Kéo co, đẩy gậy, giã bánh dày, đồ xôi… thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và cổ vũ bà con thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ngày hội còn có hơn 20 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của xã Chiềng Sơ cùng các xã Thanh An, Muổi Nọi, Chiềng Khoong, Chiềng Mai, tạo không gian đa sắc màu văn hóa dân tộc. Tại ngày hội, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nhân viên y tế khám sàng lọc, tư vấn phòng, chống dịch bệnh; cán bộ ngành Điện hướng dẫn thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm..
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã tặng quà, động viên nhân dân xã Chiềng Sơ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Sơ vì có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các phong trào thi đua năm 2026.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp ôn lại truyền thống, là cơ hội để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh cộng đồng và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Chiềng Sơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-gan-voi-ngay-van-hoa-viet-nam-xa-chieng-so-nam-2026-YM6W9J6DR.html