Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam xã Chiềng Sơ năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Chiềng Sơ phát biểu tại ngày hội.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho xã Chiềng Sơ.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tặng quà cho xã Chiềng Sơ.

Lãnh đạo xã Thanh An, tỉnh Điện Biên tặng quà cho xã Chiềng Sơ.

Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Sơ phát huy tinh thần đoàn kết, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định, các mô hình trang trại, gia trại phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Các đội thi giã bánh dày tại ngày hội.

Các đội thi giã bánh dày tại ngày hội.

Phần thi đồ xôi tại ngày hội.

Ban tổ chức chấm điểm phần thi đồ xôi.

Trong khuôn khổ ngày hội, xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi nổi như: Kéo co, đẩy gậy, giã bánh dày, đồ xôi… thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và cổ vũ bà con thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trận thi đấu chung kết kéo co tại ngày hội.

Thi đấu chung kết đẩy gậy nữ tại ngày hội.

Ngày hội còn có hơn 20 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của xã Chiềng Sơ cùng các xã Thanh An, Muổi Nọi, Chiềng Khoong, Chiềng Mai, tạo không gian đa sắc màu văn hóa dân tộc. Tại ngày hội, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nhân viên y tế khám sàng lọc, tư vấn phòng, chống dịch bệnh; cán bộ ngành Điện hướng dẫn thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm..

Đông đảo nhân dân đến tham dự ngày hội.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày.

Nhân dân trải nghiệm múa sạp.

Các đại biểu tham gia trải nghiệm múa xòe.

Gian hàng trưng bày văn hóa, nông sản.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khám sức khỏe cho nhân dân xã Chiềng Sơ.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã tặng quà, động viên nhân dân xã Chiềng Sơ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Sơ vì có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các phong trào thi đua năm 2026.

Lãnh đạo xã Chiềng Sơ chuyển trao Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Lãnh đạo xã Chiềng Sơ trao giải Nhất cho đội thi trưng bày gian hàng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp ôn lại truyền thống, là cơ hội để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh cộng đồng và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Chiềng Sơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiết mục múa "Vũ điệu kết đoàn" tại ngày hội.