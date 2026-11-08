Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cần Thơ

Đồng chí Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo xã Tân Hòa tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Đồng thời, người dân được thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của ấp, khu dân cư, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế; xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu; mô hình gìn giữ an ninh trật tự....

Riêng tại ấp Nhơn Ninh, xã Tân Hòa có 642 hộ với 2.791 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Kinh có 642 hộ, với 2.791 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số hộ, được chia thành 6 Tổ dân cư.

Đại biểu và người dân tham dự ngày hội. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đời sống nhân dân hiện nay có mức sống ổn định, kinh tế hộ có phát triển, cụ thể: Hộ giàu, khá có 221 hộ, chiếm 34,42%; Hộ trung bình có 415 hộ, chiếm 64,64%; Hộ nghèo có 1 hộ, chiếm 0,15%; Hộ cận nghèo có 5 hộ, chiếm 0,77%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc.

Tình hình kinh tế, đời sống của người dân trong ấp tiếp tục được phát triển và ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các phong trào thi đua, tích cực sản xuất, kinh doanh; tham gia thực hiện các phong trào ở địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội ở ấp Nhơn Ninh, xã Tân Hòa, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ chưa tới 1%.

Đồng chí Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng, dù còn nhiều khó khăn, nhất là sau khi sắp xếp, sáp nhập ấp, địa bàn rộng hơn và số hộ dân tăng, bà con vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống.

Ấp có nhiều mô hình liên kết sản xuất. Tiêu biểu là mô hình hợp tác trồng sầu riêng với 50 thành viên do Hội Nông dân quản lý, giúp bà con tiếp cận kỹ thuật, vốn, phân bón, cây giống và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực. Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,75%; học sinh trong độ tuổi được vận động ra lớp đạt 100%.

Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện bằng những việc làm thiết thực. Ấp đã vận động trao 360 phần quà trị giá 90 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng cho hộ khó khăn về nhà ở, và đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” của xã.

Đáng chú ý, là tinh thần đoàn kết của bà con được thể hiện rõ qua phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công, tiền của để nạo vét 4 tuyến kênh, đê bao khép kín và tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đến nay giao thông trong ấp đã được bê-tông hóa hơn 98%. Mô hình thu gom rác thải, hai điểm thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật cùng các hoạt động vệ sinh môi trường đã góp phần làm cho khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, vai trò tự quản và sự tham gia giám sát của cộng đồng; những công trình, phần việc liên quan trực tiếp đến người dân phải được công khai, bàn bạc và tổ chức thực hiện trên cơ sở đồng thuận.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo an sinh xã hội. Vận động nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường; tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác. Tiếp tục chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế, tạo sinh kế, giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa quyết định công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa” năm 2026 trên địa bàn xã; công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” ấp Nhơn Ninh. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu.

Cũng nhân dịp Ngày hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt; xã Tân Hòa trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.