Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu

Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: BTC

Ngày 31-10, tại thủ đô Praha, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu, trong không khí phấn khởi, ấm áp nghĩa tình. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu, kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại hội đại biểu lần thứ III của tổ chức này.

Ngày hội mang ý nghĩa đặc biệt khi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng kiều bào. Dù sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau, những người Việt xa quê vẫn luôn hướng về cội nguồn, cùng chung khát vọng xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Điểm hẹn của tình đoàn kết nơi xa Tổ quốc

Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: BTC

Sự hiện diện của đại diện các hội đoàn người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu đã thể hiện sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các tổ chức cộng đồng trong việc tập hợp, kết nối kiều bào. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội tại Praha còn mang ý nghĩa biểu tượng, bởi đây chính là nơi Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu được thành lập ngày 29-10-2016, với sự tham gia ban đầu của các hội đoàn người Việt tại 15 quốc gia.

Sau một thập kỷ, tổ chức đã mở rộng mạng lưới, kết nối cộng đồng tại 23 quốc gia châu Âu, từng bước trở thành mái nhà chung của các hội đoàn người Việt trên toàn châu lục.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, hướng về quê hương

Phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, diễn ra sáng 1-11 tại Trung tâm sự kiện Đông Đô (Praha), bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên được tổ chức tại châu Âu.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BTC

Theo bà Hà Thị Nga, đây là hoạt động thiết thực, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu với quê hương, đất nước. Nhìn lại chặng đường 10 năm, Liên hiệp Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, hỗ trợ kiều bào hội nhập và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia công tác an sinh xã hội trong nước; đồng thời chung tay giúp đỡ người Việt gặp khó khăn do xung đột tại Ukraine. Những hoạt động ấy cho thấy, dù cách xa Tổ quốc hàng nghìn km, cộng đồng người Việt tại châu Âu vẫn luôn giữ gìn truyền thống “lá lành đùm lá rách”, phát huy trách nhiệm với đồng bào và quê hương.

Không chỉ hướng về đất nước bằng những nghĩa cử thiết thực, kiều bào còn đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối kinh tế, thương mại và tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước châu Âu.

Đoàn kết, đổi mới, phát triển trong giai đoạn mới

Tiếp nối ý nghĩa của Ngày hội, Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhiệm kỳ 2026-2031, đã xác định phương hướng phát triển với trọng tâm là củng cố đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động và phát huy nguồn lực cộng đồng. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho 24 quốc gia và 5 hội viên tập thể.

Một dấu mốc quan trọng là Đại hội thống nhất đổi tên tổ chức thành “Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu”, thể hiện rõ hơn tính liên kết, bình đẳng và trách nhiệm chung giữa các hội thành viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 74 thành viên; ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng các hội đoàn vững mạnh, quan tâm thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn văn hóa dân tộc, kết nối đội ngũ doanh nhân, trí thức và thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân. Đây cũng là những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại châu Âu đang chịu tác động từ những biến động kinh tế, việc làm và chi phí sinh hoạt tại các nước sở tại.

Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: BTC

Từ Praha, thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết tiếp tục được lan tỏa: Dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam vẫn chung một cội nguồn, cùng gìn giữ bản sắc dân tộc và hướng về Tổ quốc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Praha vì thế không chỉ là một sự kiện cộng đồng có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là biểu tượng sinh động của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.