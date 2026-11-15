Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Mái - xã Liên Sơn

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao tặng lẵng hoa chúc mừng thôn Mái.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xóm Mái và xóm Chũm, thôn Mái hiện có 441 hộ với 1.932 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%.

Năm 2026, công tác mặt trận tại thôn Mái được triển khai đồng bộ; khối đại đoàn kết được củng cố; Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Công tác an sinh, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, Nhân dân trong thôn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; duy trì mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, “An sinh cộng đồng kết nối nguồn lực bền vững”; đẩy mạnh xây dựng khu dân cư văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Năm 2026, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, số hộ giàu và khá toàn thôn chiếm 70,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%, hộ cận nghèo còn 2,7%; trên 90% số hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Nhân dân thôn Mái biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng biểu dương những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền xã Liên Sơn và chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân thôn Mái.

Đồng chí đề nghị trong giai đoạn phát triển mới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã và Nhân dân thôn Mái tiếp tục củng cố khối đoàn kết từ cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân. Đặc biệt, gắn xây dựng đời sống văn hóa với vun đắp tình đoàn kết; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong khuôn khổ ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được biểu dương, tôn vinh.

Các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh tặng thôn Mái; trao 10 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ và lãnh đạo Sở Nội vụ trao quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Sở Tư pháp trao quà cho thôn Mái nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.