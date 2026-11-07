Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nậm Chày, trao hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho hộ nghèo

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lán Bò

Tham dự ngày hội có đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo xã Nậm Chày.

Ngày hội còn có sự tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương.

Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lán Bò.

Các tiết mục giao lưu văn nghệ tạo không khí vui tươi, là dịp để người dân gặp gỡ và gắn kết các thế hệ trong khu dân cư.

Tại ngày hội, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của thôn Lán Bò trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lán Bò.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động tại cộng đồng.

Đồng chí cũng mong các gia đình tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp, đồng thời tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xây nhà mới

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Agribank Chi nhánh Yên Bái, trao hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà ở mới cho hộ nghèo ông Châu A Sào, thôn Khâm Dưới, xã Nậm Chày.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Đào Phương Thảo - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Yên Bái, đại diện đơn vị trao kinh phí cho gia đình.

Khoản hỗ trợ giúp gia đình ông Sào có thêm điều kiện xây dựng nơi ở ổn định, từng bước cải thiện đời sống. Đây là hoạt động an sinh xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Agribank Chi nhánh Yên Bái triển khai tại địa phương.

Một số hình ảnh tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lán Bò: