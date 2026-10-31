Ngày hội Đại đoàn kết tại TPHCM: Lan tỏa nghĩa tình từ mỗi khu dân cư

Ngày 31/10, Khu phố 13, phường Bình Thạnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026). Đến dự, chung vui với người dân có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, cùng lãnh đạo phường và đông đảo người dân trên địa bàn.

Ông Dương Anh Đức tặng cây xanh của Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội: Ảnh: QH.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa cộng đồng như triển lãm hình ảnh các danh nhân lịch sử, khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh “Bình Hòa - Mạch nguồn di sản”, hoạt động “Cây Đại đoàn kết”. Dịp này, khu phố biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt” và trao quà đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Mộng Vân, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 13, địa bàn hiện có 669 hộ với hơn 2 nghìn nhân khẩu. Trong năm 2026, cùng với việc vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, khu phố chú trọng chăm lo những trường hợp khó khăn bằng nhiều cách làm gần gũi, thiết thực. Mô hình Bếp cơm 0 đồng duy trì 110 suất ăn mỗi tháng, còn chương trình “Bữa sáng yêu thương” trao 80 suất mỗi tháng đến những người cần được hỗ trợ. Khu phố cũng vận động nguồn lực chăm lo các hộ cận nghèo, người già neo đơn, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện mô hình thu gom ve chai gây quỹ giúp phụ nữ, người yếu thế.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh tại ngày hội. Ảnh: QH.

Không chỉ chăm lo an sinh, người dân còn chung tay cải thiện môi trường sống thông qua tuyến hẻm “Xanh Đại đoàn kết” tại hẻm 204 Nơ Trang Long và mô hình “Vườn rau xanh, sạch Đại đoàn kết”. Rau được trồng vừa góp phần tạo cảnh quan xanh, vừa phục vụ bếp ăn 0 đồng và người dân. Những việc làm ấy cho thấy tinh thần đoàn kết không chỉ hiện diện trong ngày hội mà còn được vun đắp từ sự quan tâm, sẻ chia thường ngày giữa những người cùng sống trong một khu dân cư.

Cùng ngày, tại Khu phố 28, phường Tân Hưng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức với sự tham dự của ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Phát biểu chúc mừng tại ngày hội, ông Phạm Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Khu phố 28 đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết và triển khai các phong trào tại địa bàn dân cư. Ông Tuấn đề nghị khu phố tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, nâng cao tinh thần tự quản của cộng đồng; quan tâm chăm lo đời sống người dân, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nghĩa tình. Đây cũng là những nội dung thiết thực để củng cố sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đoàn kết từ cơ sở.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà cho người dân Khu phố 28, phường Tân Hưng tại ngày hội. Ảnh: QT.

Khu phố 28 hiện có 1.470 hộ với hơn 4 nghìn nhân khẩu, không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Theo ông Nguyễn Ngọc Thông, Chi ủy viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 28, một trong những kết quả nổi bật trong năm là công trình nâng cấp Nhà sinh hoạt cộng đồng và Phòng đọc Hồ Chí Minh, với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 172 triệu đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí được đóng góp từ đảng viên, Câu lạc bộ bóng bàn và các nhà hảo tâm tại khu dân cư.

Công trình không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt, đọc sách, tìm hiểu tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện sự đồng lòng của nhiều lực lượng trong cộng đồng. Từ những đóng góp cụ thể, người dân cùng chung tay xây dựng một địa điểm sinh hoạt chung khang trang, phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần của khu phố.

Các tổ chức hội tại Khu phố 28, phường Tân Hưng đăng ký công trình thi đua năm 2027. Ảnh: QT.

Cùng với công trình này, Khu phố 28 đã vận động xây dựng cổng chào Khu phố văn hóa với kinh phí 103 triệu đồng; duy trì hệ thống 185 trụ cờ, trồng mới 70 cây xanh và duy tu camera an ninh. Các hoạt động chỉnh trang cảnh quan được gắn với ý thức tự quản, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh và bảo đảm an ninh trật tự của từng hộ dân. Qua đó, việc xây dựng khu dân cư văn minh không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay Ban Công tác Mặt trận mà trở thành công việc chung của cộng đồng.

Hướng đến năm 2027, Khu phố 28 tiếp tục đặt ra những phần việc cụ thể như nâng cấp 47 camera hiện có, lắp mới khoảng 10 camera với kinh phí dự kiến 90 triệu đồng; xây dựng “Vườn cây Đại đoàn kết”, phát động mô hình “Khu phố muôn sắc hoa”, duy trì các hoạt động thể dục dưỡng sinh, dân vũ và xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc. Những kế hoạch này được kỳ vọng tiếp tục tạo sự gắn kết giữa các tổ chức, đoàn thể và người dân trong quá trình xây dựng địa bàn.