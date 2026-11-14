Ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Hùng Sơn

Đại tá Mai Xuân Phong , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà của tỉnh và Bộ CHQS tỉnh cho 10 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Tràng Định và trao 10 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc địa bàn xã Hùng Sơn

Thôn Hùng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Nà Cà và thôn Thâm Luông, hiện có gần 280 hộ gia đình thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng chung sống. Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, người dân trong thôn đã tích cực thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt 50 triệu đồng/năm; trên 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tinh thần đoàn kết, sẻ chia còn được thể hiện rõ nét qua sự giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn.

Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết thôn Hùng Sơn, xã Tràng Định

Phát biểu chung vui với bà con tại ngày hội, Đại tá Mai Xuân Phong biểu dương, chúc mừng những kết quả thôn Hùng Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh cho thôn Hùng Sơn, xã Tràng Định

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà cho người có uy tín trong cộng đồng dân cư thuộc xã Tràng Định

Dịp này, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Tràng Định và thôn Hùng Sơn đã được nhận quà của Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh; 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được trao quà của Hội Khuyến học tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho 4 người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lãnh đạo xã Tràng Định, các lực lượng chức năng và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng đã tặng quà cho thôn và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm và ẩm thực truyền thống của địa phương

Sau phần lễ, các đại biểu và người dân tham quan khu trưng bày sản phẩm, ẩm thực truyền thống và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi của phần hội, như trò chơi dân gian lảy cỏ, quay sảng, thi đan lồng gà, bện chổi rơm và nhảy sạp. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng, mà còn góp phần giới thiệu, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Nhân dân thôn Hùng Sơn, xã Tràng Định hòa mình vào các trò chơi dân gian tại ngày nội