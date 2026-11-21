Cùng dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà các gia đình tiêu biểu ở khu phố 5

Khu phố 5 hiện có 875 hộ với hơn 3.100 nhân khẩu, đời sống kinh tế chủ yếu gắn với thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống.

Năm 2026, khu phố đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 654 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,7%.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà các học sinh tiêu biểu ở khu phố 5

Các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, đề nghị khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, kịp thời giải quyết nguyện vọng của người dân, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà các gia đình tiêu biểu ở khu phố 5

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao tặng cây xanh cho khu phố 5, trao quà đến các gia đình tiêu biểu và các em học sinh, thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng dân cư.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu cũng trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần quà cho các hộ gia đình, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.