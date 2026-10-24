Ngày hội Đại đoàn kết tại Hungary: Gắn kết thế hệ, giữ gìn bản sắc dân tộc

Lan tỏa văn hóa Việt và tinh thần đại đoàn kết tại thủ đô Budapest

Sự kiện là dịp gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đến bạn bè sở tại.

Ngày hội kết hợp các hoạt động giao lưu cộng đồng, văn hóa, văn nghệ và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 tại Hungary.

Thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, chương trình góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, các thế hệ người Việt, khơi dậy tinh thần đoàn kết, và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam xa quê hương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái nhấn mạnh đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam và các hội đoàn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ngày càng đoàn kết, gắn bó và phát triển.

Đại sứ cũng ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức hội trong duy trì hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, chăm lo thế hệ trẻ và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời mong muốn các hội đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức, mở rộng các hoạt động thiết thực và thu hút sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ, đặc biệt là những người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Hungary, qua đó củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Đặc biệt, Đại sứ biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam tại Hungary trong vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, gìn giữ tiếng Việt, phong tục, tập quán và truyền thống dân tộc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và kết nối cộng đồng.

Những đóng góp bền bỉ đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và giàu tinh thần nhân ái trong xã hội sở tại.

Với sự kết hợp giữa giao lưu cộng đồng, tôn vinh phụ nữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ nhất mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống tinh thần của người Việt Nam tại Hungary.

Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường tình cảm gắn bó, mà còn góp phần củng cố ý thức gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình và những giá trị văn hóa đã được các thế hệ người Việt vun đắp qua nhiều năm sinh sống ở nước ngoài.

Thông qua những hoạt động như vậy, cộng đồng người Việt Nam tại Hungary tiếp tục phát huy vai trò cầu nối văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam – Hungary.