Ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương

Sáng 15/11, thôn Bản Lìu, xã Hạnh Phúc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Dự ngày hội có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, Nhân dân thôn Bản Lìu.

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân trong thôn ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thời gian qua.

Các đại biểu và Nhân dân tham dự ngày hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, Nhân dân thôn Bản Lìu tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được quan tâm gìn giữ, phát huy.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây cũng là dịp để các thế hệ trong thôn gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc tặng quà lưu niệm cho thôn Bản Lìu.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giàng A Tông đề nghị Nhân dân thôn Bản Lìu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng thuận trong việc hiến đất, mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Mỗi người dân nâng cao ý thức giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Thái; tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Người dân hào hứng tham gia trò chơi trong ngày hội.

Đồng chí cũng đề nghị thôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, duy trì kiến trúc nhà sàn truyền thống, gìn giữ nét đẹp ẩm thực dân tộc, thường xuyên vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Các gia đình tạo điều kiện cho con em đến trường đầy đủ, duy trì nền nếp học tập, góp phần xây dựng thế hệ tương lai có tri thức.

Trước đó, đồng chí Giàng A Tông đã trao quà của MTTQ tỉnh cho ông Lò Văn Đính, thôn Bản Lìu.

Tại xã Mù Cang Chải

Ngày 15/11, thôn Dề Thàng, xã Mù Cang Chải tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, Nhân dân trong thôn.

Thôn Dề Thàng có 167 hộ với 1.004 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 85%. Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Dề Thàng.

Thôn đã tổ chức 18 buổi vệ sinh môi trường với 2.320 lượt người tham gia; 95% số hộ thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Nhân dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng công trình dân sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, gia đình khó khăn, thăm hỏi người cao tuổi, người ốm đau và trẻ em.

Các đại biểu tham quan gian hàng thổ cẩm.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, với 143/167 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 96,65%. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông như thêu dệt thổ cẩm, đàn môi, hát giao duyên và trò chơi dân gian được gìn giữ, phát huy.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho thôn Dề Thàng.

Trong phát triển kinh tế, người dân duy trì 5 ha dưa chuột, phát triển các mô hình chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Toàn thôn hiện có 7 mô hình, điểm du lịch và cơ sở lưu trú, trong năm đón trên 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Người dân tham gia trò đẩy gậy tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển trong năm 2027.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao quà cho hộ nghèo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao tặng 10 suất quà cho người có uy tín, già làng; Hội Chữ thập đỏ trao 10 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thôn.

Tại xã Bảo Nhai

Sáng 15/11, đồng chí Trần Xuân Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Nhai dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng cán bộ và Nhân dân thôn Trung Đô.

Quang cảnh ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa lịch sử của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Thôn Trung Đô hiện có 191 hộ, 871 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân trong thôn đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh.

Năm 2026, vượt qua khó khăn, Nhân dân các dân tộc trong thôn đoàn kết, cần cù lao động và đạt nhiều kết quả tích cực. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học; 100% hộ gia đình có thùng chứa rác hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch; tỷ lệ thanh niên khám nghĩa vụ quân sự hằng năm đạt 100%. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua bình xét năm 2026, toàn thôn có 178 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Đồng chí Trần Xuân Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Nhai phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Xuân Thảo chúc mừng, biểu dương kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Trung Đô đạt được. Đồng chí mong muốn thôn tiếp tục củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng thôn ngày càng khang trang, văn minh, đóng góp vào sự phát triển chung của xã.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Xuân Thảo tặng quà, chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Trung Đô, động viên bà con tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc.

Tại xã Bản Liền

Sáng 15/11, thôn Nậm Khánh, xã Bản Liền tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Tráng A Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Bản Liền, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đông đảo Nhân dân các dân tộc trong thôn.

Các hoạt động thể dục, thể thao tại ngày hội.

Từ sáng sớm, bà con đã tham gia các hoạt động thể dục thể thao như đẩy gậy, giao lưu bóng chuyền hơi, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống, tạo không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tại phần lễ, các đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày hội.

Thôn Nậm Khánh hiện có 226 hộ, 1.215 nhân khẩu, gồm ba dân tộc Dao, Nùng, La Chí cùng sinh sống; diện tích tự nhiên 546,5 ha, cách trung tâm xã khoảng 15 km. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Dù giao thông khó khăn, địa hình chia cắt, nhân dân vẫn đoàn kết, cần cù lao động, từng bước phát triển kinh tế.

Trong năm, Nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Diện tích ngô toàn thôn đạt 12 ha, năng suất bình quân khoảng 33 tạ/ha; cây lạc đạt 8,8 ha; người dân tận dụng đất đồi núi, đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích trồng quế. Toàn thôn có 172 con trâu, 5 con ngựa, 374 con lợn và 5.598 con gia cầm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, trong năm không xảy ra dịch bệnh lớn.

Đại biểu và người dân tham dự ngày hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Nhân dân hưởng ứng. Các hộ chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải; từng bước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tráng A Sơn biểu dương những nỗ lực của cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn Nậm Khánh. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết thể hiện ở sự chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng có trách nhiệm với công việc chung. Đồng chí đề nghị thôn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín; chủ động phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quyết tâm giảm nghèo bền vững. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Các hộ gia đình ký cam kết thi đua năm 2027.

Tại ngày hội, đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn phát động phong trào thi đua năm 2027. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao giấy chứng nhận cho 3 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu năm 2026; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân trong thôn.

Tại phường Âu Lâu

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 15/11, các tổ dân phố trên địa bàn phường Âu Lâu đồng loạt tổ chức ngày hội năm 2026.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phường cử các đoàn công tác đến dự, chung vui cùng Nhân dân tại 100% tổ dân phố. Tại khu dân cư, đoàn công tác cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nhìn lại chặng đường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cộng đồng dân cư trong năm qua.

Báo cáo tại các tổ dân phố cho thấy kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2026 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Âu Lâu dự và tặng hoa chúc mừng Nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố số 4.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là yếu tố củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phường đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp dân, hội nghị đoàn thể và hoạt động văn hóa cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể thực hiện. Ngay từ đầu năm, ban chỉ đạo phong trào của phường đã cụ thể hóa tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa phù hợp với thực tế địa phương. Nhờ làm tốt công tác dân vận và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phong trào được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Qua bình xét, toàn phường có 5.707 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 98,5%, vượt 5,5% so với chỉ tiêu giao; 5.703 hộ đạt danh hiệu “Gia đình hạnh phúc”, chiếm 98,5%. Cả 11/11 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc”.

Chào mừng ngày hội, các tổ dân phố phát động nhiều phong trào thi đua, tham gia giải bóng đá nam, nữ, giao lưu văn nghệ cùng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Các hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia màn múa xòe chào mừng ngày hội.

Phần lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn với nội dung báo cáo, thảo luận, tiếp thu ý kiến của Nhân dân và công bố quyết định công nhận “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026. Phần hội sôi nổi, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ, dân vũ, thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhân dịp này, người dân còn được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở, tạo khí thế thi đua bước vào năm 2027. Từ nền tảng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn hóa, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Âu Lâu tiếp tục lan tỏa, hướng tới mục tiêu xây dựng phường tiêu biểu, hạnh phúc, văn minh.

* Xã Gia Hội

Ngày 14/11, tại Trường THCS Gia Hội, thôn Bản Đồn, UBND xã Gia Hội tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết các dân tộc - Giữ gìn bản sắc - Chung sức xây dựng quê hương xã Gia Hội ngày càng phát triển”, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Các đại biểu dự lễ hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ngày hội thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc gìn giữ bản sắc, trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau; đồng thời tạo cơ hội để đồng bào các dân tộc giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Sau lễ khai mạc, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc cùng những màn tranh tài kéo co, đẩy gậy, Tó Mắc Lẹ và trò chơi bịt mắt bắt vịt đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, cổ vũ.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

Các hoạt động thi đấu kéo co, đẩy gậy, Tó Mắc Lẹ và trò chơi bịt mắt bắt vịt diễn ra sôi động, thu hút người dân tham gia.

Trong khuôn khổ ngày hội, Giải bóng đá nữ được tổ chức trong hai ngày 13 - 14/11, với sự tham gia của 7 đội bóng, trở thành hoạt động thể thao nổi bật chào mừng Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số xã Gia Hội năm 2026. Ngay từ những trận đấu vòng bảng, các đội đã thể hiện tinh thần thi đấu tích cực, quyết tâm, mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn.

Chiều 14/11, đội Nậm Kịp giành chức vô địch sau chiến thắng 1 - 0 trước đội Bản Đồn trong trận chung kết.

Kết thúc các nội dung thi đấu, ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, đội Nậm Cưởm giành giải Nhất môn kéo co; đội Bản Đồn giành giải Nhất môn Tó Mắc Lẹ.