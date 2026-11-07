Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Nà Hừ, xã Bum Nưa

Dự ngày hội có các đồng chí: Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Trần Nguyên Kỷ - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo bà con nhân dân các bản trên địa bàn.

Đại biểu dự ngày hội.

Bản Nà Hừ, xã Bum Nưa hiện có 290 hộ với 1520 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Năm 2026 bản có 264/290 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Tại ngày hội, nhân dân bản Nà Hừ cùng đại diện 10 bản trên địa bàn xã Bum Nưa đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) 82 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026). Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo; biểu dương các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, UBND xã biểu dương khen thưởng 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Lãnh đạo UBND xã Bum Nưa trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Tại ngày hội còn diễn ra các hoạt động: thi đấu các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, kéo co, trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt, tó má lẹ, giao lưu văn nghệ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn tạo không khí sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà con bản Nà Hừ thi đấu kéo co.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lò Văn Cương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả bản Nà Hừ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư"; quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

... tặng quà của Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho nhân dân bản Nà Hừ.