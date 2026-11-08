Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Láng Phiếu, xã Mường Tè

Dự ngày hội có đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân các bản trên địa bàn.

Đại biểu dự ngày hội.

Bản Láng Phiếu, xã Mường Tè hiện có 170 hộ với 694 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cống và La Hủ, những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Năm 2026 bản có 143/170 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 84%. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Tại ngày hội, nhân dân bản Láng Phiếu cùng đại diện 8 bản trên địa bàn xã Mường Tè đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo; biểu dương các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, UBND xã cũng đã biểu dương khen thưởng cho 5 hộ gia đình tiêu biểu.

UBND xã tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu.

Ngày hội còn diễn ra các hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, giao lưu văn nghệ.

Người dân bản Láng Phiếu thi đấu đẩy gậy.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lò Văn Cương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả bản Láng Phiếu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư"; quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

... tặng quà của Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho nhân dân bản Láng Phiếu.