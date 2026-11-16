Khi chuẩn bị các công việc cho Kỷ niệm 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên, người tôi nghĩ đến, trao đổi, xin ý kiến nhiều nhất là nhà thơ, nhà phê bình Lê Thành Nghị. Thế hệ đi sau như chúng tôi tuy có ít kinh nghiệm nhưng lợi thế là không ít. Lợi thế chính là kinh nghiệm đang ở trong trái tim, bộ óc của người đi trước. Anh em trẻ đi sau xin phép các chú, các anh hãy mở rộng cánh cửa giúp chúng tôi thực hiện những công việc, khát vọng, nhiệm vụ của mình. Ở Văn nghệ Quân đội, điều đó luôn diễn ra một cách rất tự nhiên. Đó chính là vẻ đẹp nhất của đội ngũ nhà văn quân đội.