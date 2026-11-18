Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân địa phương tham dự, tạo nên bức tranh sinh động về tình làng nghĩa xóm gắn bó, bền chặt.

Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái trao Giấy khen và quà biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của khu dân cư ấp 1. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Không chỉ diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi, chương trình còn mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã trao tặng xã Nha Bích 3 căn nhà Đại đoàn kết nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp; tặng 20 phần quà nghĩa tình đến các hộ gia đình khó khăn tại khu dân cư ấp 1.

Điểm nhấn nổi bật là lễ khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng 3 thiết chế văn hóa cơ sở. Trong đó đáng chú ý là công trình khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và luyện tập thể dục thể thao tại ấp 1. Từ một điểm trường bị bỏ hoang gần 7 năm, gây lãng phí quỹ đất và mất mỹ quan, chính quyền xã Nha Bích đã quyết tâm huy động nguồn lực đầu tư khoảng 4 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng mới hoàn toàn. Hai thiết chế văn hóa còn lại cũng được đầu tư nâng cấp khang trang từ nền tảng các nhà văn hóa cũ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và xã Nha Bích giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc tại ngày hội. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Việc “hồi sinh” những công trình công cộng bị xuống cấp, bỏ hoang thành không gian sinh hoạt chung khang trang đã nhận được sự đồng thuận từ phía người dân địa phương. Là một cư dân trực tiếp thụ hưởng công trình tại ấp 1, ông Thạch Bình bày tỏ niềm vui khi chứng kiến diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc. Trước đây người dân thiếu điểm sinh hoạt tập trung, nay có một không gian rộng rãi để bà con giao lưu, vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe một cách an toàn, lành mạnh, ai nấy đều rất phấn khởi.

Cùng chung cảm xúc ấy, chị Lâm Thị Oanh (ngụ tại ấp 1, xã Nha Bích) hồ hởi cho biết, gia đình chị và bà con lối xóm đều rất vui khi công trình chính thức đi vào hoạt động. Với không gian thoáng mát, sạch đẹp, khang trang và đầy đủ tiện ích, khu sinh hoạt mới không chỉ là điểm hẹn của người lớn tuổi mỗi chiều mà còn mở ra sân chơi bổ ích, an toàn cho các cháu nhỏ sau giờ tan học, giúp hạn chế tình trạng trẻ em chơi ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo bà Lâm Thị Tuyết, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 1 (xã Nha Bích), năm 2026, sau khi sáp nhập từ 3 ấp thành ấp 1 mới với quy mô 1.239 hộ, 3.192 nhân khẩu, địa bàn từng bước ổn định và phát triển nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung sức của nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, thể hiện rõ qua hiệu quả các phong trào thi đua với tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa lên tới gần 99% (1.226 hộ).

Công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để phục vụ các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn gồm: cao tốc Đắk Nông – Chơn Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành và tuyến đường NT8.

Ông Lê Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nha Bích, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nha Bích Lê Văn Sâm nêu rõ, chuỗi hoạt động tại xã Nha Bích góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sự quan tâm của chính quyền xã trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại cơ sở, tạo động lực xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thời gian tới, chính quyền và người dân địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Xã tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống tốt đẹp gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để tạo dựng cảnh quan khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Để các công trình phát huy tối đa hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, gần dân và lắng nghe dân; khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia giám sát, cùng chính quyền quản lý và khai thác bền vững các thiết chế văn hóa vừa được khánh thành.