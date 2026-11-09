Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật tại Trấn Biên

Ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, trao giấy khen cho gia đình tiêu biểu và gương “Người tốt – Việc tốt”.

Ngày 8/11, khu phố Bửu Long, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cấp ủy chi bộ… cùng nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Phước Ninh - Trưởng khu phố Bửu Long cho biết trong năm qua, khu phố tập trung vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, chủ động tìm kiếm việc làm, tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; nổi bật là vận động Quỹ Vì người nghèo, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 phần quà và học bổng động viên học sinh vượt khó, đồng thời biểu dương các gia đình tiêu biểu và những gương người tốt – việc tốt.

Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân ghi nhận tinh thần đoàn kết và những đóng góp của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể cùng nhân dân khu phố Bửu Long trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng địa phương. Những kết quả đạt được là minh chứng cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh cộng đồng và vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để tiếp tục gắn phong trào thi đua yêu nước với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò gương mẫu; mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt quy ước khu dân cư, chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh.

Ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, phát biểu.

Trong đời sống hằng ngày, ý thức chấp hành pháp luật được thể hiện từ những việc làm cụ thể: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không xả rác bừa bãi; thực hiện đúng quy định về cư trú, kinh doanh; nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; tích cực phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân tự giác thực hiện tốt các quy định sẽ góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Ông Nguyễn Duy Tân cũng yêu cầu Ban điều hành khu phố, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động người dân tham gia hòa giải ở cơ sở, phản ánh những vấn đề phát sinh và phối hợp với chính quyền giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn dân cư. Những giải pháp này góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, hạn chế tranh chấp kéo dài, duy trì sự gắn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Bửu Long đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, mặt trận và nhân dân, đồng thời xây dựng ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật của từng gia đình, từng người dân.

Đoàn kết để phát triển, thượng tôn pháp luật để giữ gìn kỷ cương, trách nhiệm để xây dựng cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để phường Trấn Biên tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.