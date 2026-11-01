Ngày hội Đại đoàn kết lan toả tinh thần gắn kết cộng đồng

* Tại Xã Hồ Thị Kỷ, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tắc Thủ.

Với đặc thù có đông đồng bào Kinh, Hoa, Khmer, Chăm sinh sống, ngày hội được xã tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam, tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang), cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ.

Các hoạt động văn nghệ, trưng bày sản phẩm OCOP và giao lưu văn hoá cũng được tổ chức, góp phần giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống cộng đồng.

Đội nhạc trống lớn của đồng bào dân tộc biểu diễn tại ngày hội.

Thiếu nhi Khmer biểu diễn múa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Xã Hồ Thị Kỷ.

Ông Võ Minh Trí, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Hồ Thị Kỷ, cho biết điểm mới trong tổ chức ngày hội năm nay là các cơ quan, trường học cũng triển khai hoạt động gắn với tuần lễ văn hoá, qua đó mở rộng không gian giao lưu, tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội ở Xã Hồ Thị Kỷ, đồng chí Lê Thanh Triều nhấn mạnh, đây còn là dịp để Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của Nhân dân. Sau ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Tỉnh uỷ, đồng thời đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; đồng thời trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban Công tác Mặt trận ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Cà Mau và Xã Hồ Thị Kỷ trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau phần lễ là các hoạt động, trò chơi dân gian góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân.

* Tại xã Vĩnh Hậu, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Vĩnh Lạc.

Tại ngày hội, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ 4 từ trái sang), dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Vĩnh Lạc.

Nổi bật, khu dân cư đã vận động các nguồn lực xã hội hoá trao hơn 450 phần quà cho hộ khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; sửa chữa 150 m đường giao thông, cầu, cống và phát quang trên 2,5 km đường. Năm 2027, khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng đời sống văn hoá và nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; xã Vĩnh Hậu trao thêm 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Hậu.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hậu.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hậu trao 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học.

* Tại phường An Xuyên, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Ngày hội được tổ chức tại quảng trường Phan Ngọc Hiển với nhiều hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi dân gian. Sau quá trình sắp xếp khóm, đây còn là dịp để người dân gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó, đồng lòng xây dựng địa phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được phường An Xuyên tổ chức tại quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Các trò chơi tại ngày hội góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân phường An Xuyên.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên Nguyễn Minh Bền, cho biết ngày hội góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào, nhất là vệ sinh môi trường và Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức từ ngày 1-18/11; các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam tiếp tục đến ngày 24/11. Qua những hoạt động thiết thực, ngày hội tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.