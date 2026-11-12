Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa ở các bản làng miền núi Nghệ An

Gắn kết cộng đồng

Từ các bản vùng cao Nghệ An, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang lan tỏa rộng khắp.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc tại bản Huồi Tố, xã biên giới Nhôn Mai. Ảnh: Thành Cường

Tại Nghệ An, ngày hội ở các địa phương miền núi không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, động viên nhau trong lao động, sản xuất và cuộc sống.

Thông qua các hoạt động văn nghệ, giao lưu, trò chơi dân gian và những bữa cơm đoàn kết, tình làng nghĩa bản được thắt chặt. Qua đó, những khác biệt về phong tục, tập quán giữa các cộng đồng dân cư dần được xóa nhòa, góp phần tăng cường sự gắn bó, gần gũi.

Ngày 12.11, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc bản Huồi Tố, xã biên giới Nhôn Mai.

Đây là dịp để địa phương nhìn lại những kết quả trong xây dựng cộng đồng dân cư, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và củng cố tình đoàn kết sau những khó khăn do thiên tai gây ra.

Huồi Tố là bản vùng cao biên giới, địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Sau khi sáp nhập 3 cụm dân cư Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 và Na Kha, bản có diện tích tự nhiên hơn 2.404ha, với 167 hộ, 682 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc Thái, Kinh, Mông và Khơ Mú cùng sinh sống.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư. Ảnh: Hồng Sơn

Địa bàn rộng, các cụm dân cư cách xa nhau, phong tục, tập quán có những khác biệt nhất định khiến việc tập hợp, tổ chức các hoạt động cộng đồng gặp không ít khó khăn.

Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp. Đặc biệt, năm 2025, ba cơn bão lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần đoàn kết, sẻ chia đã trở thành điểm tựa để người dân cùng nhau vượt khó.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ban Quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận, các cụm dân cư từng bước xóa bỏ khoảng cách, chung sức khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đoàn kết tạo động lực vươn lên

Kết quả nổi bật ở Huồi Tố là sự chuyển biến trong phát triển kinh tế và ý thức tự lực của người dân. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tiếp tục được duy trì, mở rộng với tổng đàn gia súc, gia cầm gần 5.700 con, gồm 216 con lợn, 47 con trâu, 250 con bò và 5.200 con gia cầm.

Một số hộ mạnh dạn mở rộng kinh doanh dịch vụ, phát triển các tổ thợ xây, thợ mộc, thợ hàn sắt; đồng thời tạo điều kiện cho con em đi xuất khẩu lao động để tăng thêm nguồn thu nhập.

Xóm Minh Tân, xã Minh Hợp (Nghệ An) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Nhờ đó, năm 2026 toàn bản có 79 hộ khá, tăng 21 hộ so với đầu năm; số hộ nghèo giảm còn 57 hộ, chiếm 34,13%. Đáng chú ý, qua đợt rà soát cuối năm 2026, có 28 hộ chủ động viết đơn xin thoát nghèo.

Kết quả này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức, tinh thần chủ động vươn lên của người dân vùng biên.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn bản có 152/167 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, chiếm 91,01%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 100%.

Chi bộ bản với 39 đảng viên cùng 5 tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Chung vui với đồng bào các dân tộc bản Huồi Tố, bà Võ Thị Minh Sinh bày tỏ niềm xúc động, phấn khởi trước những đổi thay của vùng biên Nhôn Mai, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của người dân.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng lưu ý, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn khi tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo của toàn xã còn cao, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giữa những gia đình có điều kiện với các hộ còn khó khăn.

Cùng với phát triển chăn nuôi, trồng trọt, người dân cần khai thác hiệu quả các dự án phát triển cây dược liệu, tận dụng các chính sách đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới để chăm lo tốt hơn việc học hành cho con em.

Việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, từ tiếng nói, trang phục đến các làn điệu dân ca, dân vũ cũng cần được quan tâm, góp phần giữ gìn những giá trị đặc sắc của mỗi dân tộc.

Không khí vui tươi, phấn khởi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Minh Tân, xã Minh Hợp (Nghệ An)

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của địa bàn biên giới, bà Võ Thị Minh Sinh khẳng định mỗi người dân Nhôn Mai phải là một “cột mốc sống”, mỗi gia đình là một “pháo đài vững chắc” trong sự nghiệp bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.

Dịp này, bà Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà cho tập thể bản Huồi Tố, đội văn nghệ, các già làng, người có uy tín, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không chỉ riêng Huồi Tố, tại nhiều khu dân cư miền núi Nghệ An, Ngày hội Đại đoàn kết còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại những việc đã làm được, chia sẻ khó khăn và thống nhất những mục tiêu trong thời gian tới.

Tại xã Minh Hợp, xóm Minh Tân được lựa chọn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm năm 2026.

Đây không chỉ là dịp để cán bộ, nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng cộng đồng dân cư, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động tại địa phương.

Thông qua ngày hội, những kết quả trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo được nhìn nhận, biểu dương.

Những đóng góp của từng gia đình, cá nhân có thể bắt đầu từ những việc làm bình dị nhưng đã góp phần tạo nên sức mạnh chung của cộng đồng.

Việc lựa chọn Minh Tân tổ chức ngày hội điểm cũng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ các khu dân cư trên địa bàn xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động.

Qua đó, vai trò của Ban Công tác Mặt trận và sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân tiếp tục được phát huy trong xây dựng khu dân cư văn minh, giàu bản sắc.

Từ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, mỗi phong trào đều cần sự chung tay của người dân.

Từ những bản làng vùng cao còn nhiều gian khó, tinh thần đoàn kết đang trở thành nguồn lực quan trọng để người dân Nghệ An vượt qua thách thức, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.