Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa những mô hình an sinh thiết thực

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tham dự Ngày hội.

Tham dự ngày hội có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh, bên cạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tháng 11 năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên triển khai kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hướng về cội nguồn, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, phát biểu.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền ghi nhận, biểu dương những mô hình an sinh xã hội thiết thực được liên khu phố triển khai hiệu quả thời gian qua như lắp đặt camera an ninh tại hẻm Đặng Văn Ngữ, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Hạt gạo nghĩa tình”, trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở, chung tay xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền thăm hỏi người dân phường Phú Nhuận.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng phường Phú Nhuận nghĩa tình.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo an sinh xã hội; đồng thời cần phát huy vai trò chủ thể, tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi người dân vào sự phát triển chung của địa phương.

Các tiết mục biểu diễn tại ngày hội.

Dịp này, Thiếu tướng Vũ Văn Điền và ông Phạm Hồng Sơn đã trao tặng cây xanh cùng các phần quà chúc mừng đại diện các khu phố 5, 6, 7, 8, góp phần động viên nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.