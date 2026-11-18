Gắn kết cộng đồng, vun đắp nghĩa tình

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn TP Đồng Nai, người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); nhìn lại kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân hưởng ứng. Những gian hàng 0 đồng, hoạt động trưng bày sản phẩm tiêu biểu, khám và cấp thuốc miễn phí đã tạo thêm điểm nhấn cho ngày hội. Qua những hoạt động thiết thực, tinh thần sẻ chia, chăm lo lẫn nhau được thể hiện gần gũi, góp phần làm ấm thêm tình cảm cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp tại các khu dân cư trên địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: TL

Đằng sau không khí sôi nổi là niềm vui được gặp gỡ, sẻ chia và cảm nhận sự gắn bó của cộng đồng. Với nhiều người dân, ngày hội còn là dịp để nhìn lại những đổi thay của khu phố, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, chăm lo tốt hơn cho cuộc sống.

Ông Lê Gia Vỹ (ngụ xã Bình An) cho biết: “Tôi rất vui khi được tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Ngày hội là dịp để người dân gần gũi, hiểu nhau hơn và cùng nhìn lại những việc đã làm được trong năm qua”. Ông Vỹ mong muốn, ngày hội tiếp tục được duy trì để phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh và nghĩa tình.

Cùng chung niềm vui ấy, bà Nguyễn Thị Nga (ngụ phường Dầu Giây) bày tỏ sự phấn khởi khi được tham dự ngày hội tại khu phố. Bà Nga hy vọng, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt, mỗi người cùng có trách nhiệm đóng góp công sức xây dựng địa phương phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: X.L

Những chia sẻ trên cho thấy, ý nghĩa của ngày hội được thể hiện từ chính đời sống khu dân cư, nơi mỗi người dân cùng quan tâm, hỗ trợ nhau và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Đây là nền tảng để các phong trào tại địa phương nhận được sự hưởng ứng, tham gia của người dân.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp tại 595 khu dân cư, đồng thời mở rộng đến trường học, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang. Việc mở rộng phạm vi tổ chức góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự kết nối giữa cộng đồng dân cư với các cơ quan, tổ chức và lực lượng trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ cơ sở

Để tinh thần đoàn kết tiếp tục lan tỏa và trở thành động lực trong đời sống, vai trò tập hợp, vận động nhân dân của Mặt trận cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, ông Nguyễn Thanh Tú - Bí thư Đảng ủy phường Trị An ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa, đoàn kết và sự phát triển, ông Nguyễn Thanh Tú cho rằng văn hóa là nền tảng, đoàn kết là sức mạnh, nhân dân là chủ thể và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phát triển. Vì vậy, các phong trào thi đua cần được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Cùng với đó, địa phương cần tăng cường lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở, quan tâm bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và đẩy mạnh chuyển đổi số cộng đồng.

Người dân tham gia các trò chơi trong ngày hội. Ảnh: X.L

Trước đó, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 cùng nhân dân khu phố 1, phường Trảng Dài, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vai trò là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Theo bà Huỳnh Thị Hằng, việc kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết đã mở rộng ý nghĩa và không gian tổ chức của hoạt động này. Đây là dịp để người dân cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình đoàn kết, sự gắn bó cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe ý kiến nhân dân nhiều hơn, cùng giải quyết những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở.

Đông đảo người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trên địa bàn phường Xuân Lộc. Ảnh: X.L

Thực tế cho thấy, sức sống của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tạo nên từ sự tham gia, hưởng ứng của mỗi người dân và những việc làm cụ thể trong đời sống cộng đồng. Khi người dân được lắng nghe, được chia sẻ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề tại địa phương, tinh thần đoàn kết sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển.

Từ những cuộc gặp gỡ, hoạt động sẻ chia tại khu dân cư đến sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, giá trị đại đoàn kết tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Đây cũng là nền tảng để TP Đồng Nai xây dựng những khu dân cư an toàn, văn minh, ấm no, hạnh phúc, hướng đến một đô thị hiện đại, giàu bản sắc và nghĩa tình.

Vào lúc 20 giờ ngày 18/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 24/11 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”. Chương trình kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gồm 24 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, đồng thời lan tỏa đến 95 xã, phường và các khu công nghiệp, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo vào tối 22/11.