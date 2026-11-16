Ngày hội đại đoàn kết lan tỏa bản sắc văn hóa ở Lào Cai

Tại xã Nghĩa Đô

Ngày 15/11, UBND xã Nghĩa Đô tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc năm 2026 với chủ đề “Sải bước Nghĩa Đô”, thu hút đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng, người dân và du khách tham gia.

Đại biểu cùng người dân và du khách tham dự ngày hội.

Điểm nhấn của ngày hội là màn trình diễn và thi đấu cà kheo quy mô lớn với sự tham gia của hơn 600 người, gồm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự ngày hội.

Từ công cụ lao động gắn với đời sống sản xuất, đi lại của người dân vùng cao, cà kheo đã được sáng tạo thành trò chơi dân gian độc đáo, thể hiện sự khéo léo, dẻo dai và tinh thần vượt khó.

Tại ngày hội, các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: Cà kheo đẹp, đi cà kheo cao và đi cà kheo vượt địa hình khó. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Thông qua ngày hội, xã Nghĩa Đô tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn bản sắc dân tộc với phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tại các nội dung thi trong khuôn khổ ngày hội.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức trao 5 giải Nhất, 6 giải Nhì, 11 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tại xã Tả Van

Từ ngày 13 đến 16/11, 14 khu dân cư trên địa bàn xã Tả Van đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Điểm nhấn là việc khánh thành, bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh ngày hội.

Hai hộ được hỗ trợ nhà ở là ông Lồ A Là, thôn Lao Chải và ông Lồ A Cấu, thôn Hầu Chư Ngài.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” theo Quyết định 68 ngày 2/10/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Van, kết hợp nguồn lực xã hội hóa từ Công ty Cáp treo Fansipan Sa Pa, Công ty TNHH MTV Du lịch Cát Cát và các đơn vị tài trợ.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lồ A Cấu, hộ nghèo tại thôn Hầu Chư Ngài, xã Tả Van (bên trái) và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lồ A Là, hộ nghèo tại thôn Lao Chải, xã Tả Van (bên phải).

Đến nay, xã Tả Van đã bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết trong tổng số 10 hộ được triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026; trong đó, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng đối với hộ xây mới và 30 triệu đồng đối với hộ sửa chữa. Địa phương đang tiếp tục hoàn thiện 5 căn nhà còn lại, dự kiến bàn giao 1 căn vào ngày 18/11 và 4 căn vào cuối năm 2026.

Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển.

Việc bàn giao nhà đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ nghèo ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sức mạnh cộng đồng trong thực hiện công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tại xã Tân Hợp

Trong hai ngày 14 và 15/11, cả 9/9 thôn trên địa bàn xã Tân Hợp đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Quang cảnh ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư. Đây cũng là dịp để người dân trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, văn minh.

Các tiết mục văn nghệ, dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, sôi nổi và thắt chặt tình đoàn kết trong ngày hội.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn nghệ, dân vũ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian. Những tiết mục do chính người dân biểu diễn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã tạo không gian giao lưu gần gũi, gắn kết các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển.

Cùng với đó, các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được lan tỏa. Việc biểu dương các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu góp phần khích lệ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và chung sức của Nhân dân.

Ngày hội tại 9/9 thôn không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân, tạo động lực xây dựng xã Tân Hợp ngày càng phát triển.

Tại xã Khánh Yên

Sáng 15/11, thôn Xuân Phát, xã Khánh Yên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự ngày hội có bà Hà Thị Ngoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai; lãnh đạo xã Khánh Yên cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trong thôn.

Đông đảo Nhân dân tham gia ngày hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.

Thôn Xuân Phát được thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập thôn Phát Cưởm và thôn Xuân Khánh, hiện có 220 hộ với 939 nhân khẩu thuộc 2 dân tộc. Trong năm qua, Nhân dân trong thôn đã tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng và phát triển cộng đồng.

Nổi bật, người dân đóng góp 40 triệu đồng lắp đặt 39 đèn năng lượng mặt trời; tự nguyện hiến khoảng 1,2 ha đất, tháo dỡ 200 m² tường rào, chặt bỏ cây trồng để mở rộng tuyến đường dài 1,7 km từ 4 m lên 8 m.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 2 nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng, tổng kinh phí 120 triệu đồng; 1 hộ gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và 11 suất quà được trao tặng các gia đình chính sách. Toàn thôn có 217/220 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98,6%; hiện còn 4 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận và những đóng góp của Nhân dân; đồng thời đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đồng chí Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đồng chí La Tiến Thuật - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên tặng quà chúc mừng khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Yên trao giấy khen cho 2 cá nhân; Ban Công tác Mặt trận thôn biểu dương 5 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 10 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen cho 2 cá nhân tiêu biểu; Ban Công tác Mặt trận thôn biểu dương 5 hộ gia đình có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Tại xã Mỏ Vàng

Trong hai ngày 14 và 15/11, 9/9 thôn trên địa bàn xã Mỏ Vàng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Các đại biểu dự ngày hội.

Người dân địa phương tham dự ngày hội.

Các tiết mục tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động biểu dương, khen thưởng và chăm lo an sinh xã hội. UBND xã Mỏ Vàng trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa cho 8 thôn; tôn vinh 40 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 và công nhận 1.955 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 36 suất quà cho các hộ nghèo, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian diễn ra trong ngày hội.

Cùng với phần lễ, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, kéo co, múa sạp diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc góp phần gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Triệu Tòn Triệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỏ Vàng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân các thôn đạt được; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Mỏ Vàng trao danh hiệu Thôn văn hóa và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội tại 9/9 thôn không chỉ là dịp tôn vinh những thành quả trong xây dựng đời sống văn hóa mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để Nhân dân xã Mỏ Vàng đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.