Từ những nét văn hóa riêng của mỗi địa bàn đến các hoạt động sẻ chia, tự quản, Ngày hội hướng tới lan tỏa những giá trị bền vững trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố 56, phường Phương Liệt. Ảnh: Chi Quế

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ lâu đã trở thành dịp sinh hoạt ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư, là thời điểm để người dân nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình, tổ dân phố. Năm 2026, việc tổ chức Ngày hội gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tạo thêm chiều sâu cho sự kiện, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Theo Kế hoạch liên tịch số 04/KHLT-UBND-UBMTTQ của UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ngày hội năm 2026 được triển khai với chủ đề “Phát huy sức mạnh nhân dân - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, Ngày hội cần được tổ chức thiết thực, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đây còn là không gian để nhân dân phát huy quyền làm chủ, cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển địa phương.

Tại Hà Nội, các hoạt động được tổ chức theo nhiều cấp độ, kết hợp chương trình chung với hình thức sinh hoạt phù hợp từng địa bàn. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động diễn ra từ ngày 12 đến 18-11, với khoảng 2.000-3.000 đại biểu, người dân tham gia. Ở các xã, phường, Ngày hội được tổ chức từ ngày 1 đến 18-11. Tiếp đó, “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” diễn ra từ ngày 18 đến 24-11, nối dài không gian giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Điểm đáng chú ý là Ngày hội khuyến khích mỗi khu dân cư lựa chọn cách làm phù hợp với đặc điểm, bản sắc và điều kiện thực tế. Mỗi địa phương có thể giới thiệu ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, từ nghề truyền thống, món ăn đặc trưng, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đến hoạt động văn nghệ và mô hình tự quản hiệu quả.

Bác Nguyễn Minh Châu (cư trú tại chung cư B11 Nam Trung Yên, phường Yên Hòa) chia sẻ, điều ý nghĩa nhất của Ngày hội Đại đoàn kết là mọi người cùng ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, nhìn lại những việc đã làm được ở khu dân cư. Khi Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, các hoạt động càng thêm phong phú, tạo cơ hội để người dân tham gia văn nghệ, thể thao và các hoạt động truyền thống. Qua đó, tình cảm giữa các gia đình thêm gắn bó, ý thức xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết cũng được nâng cao.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai khẳng định, văn hóa có vai trò quan trọng trong gắn kết cộng đồng. Khi những giá trị truyền thống được gìn giữ, phát huy trong đời sống hiện đại, người dân sẽ có thêm sự đồng cảm, sẻ chia và ý thức trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Đổi mới cách tổ chức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự có sức lan tỏa, Hà Nội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, bảo đảm vừa giữ ý nghĩa truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu của đời sống đô thị. Theo định hướng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phần lễ cần trang trọng, ngắn gọn, dự kiến không quá 90 phút; dành thời gian thích hợp cho giao lưu, thảo luận, biểu dương điển hình và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân.

Những ý kiến về môi trường sống, an ninh trật tự, đời sống văn hóa, an sinh xã hội và các vấn đề tại khu dân cư cần được lắng nghe, trao đổi, có hướng giải quyết cụ thể. Qua đó, Ngày hội trở thành dịp củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Cùng với sinh hoạt trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ số cũng được khuyến khích. Các địa phương có thể sử dụng mã QR, video, hình ảnh để giới thiệu hoạt động, mô hình tiêu biểu; lồng ghép tuyên truyền kỹ năng số, hướng dẫn người dân nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Đây là những nội dung thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai nhấn mạnh yêu cầu phát huy kết quả đạt được sau Ngày hội. Hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà Đại đoàn kết, thực hiện công trình dân sinh, giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng đời sống khu dân cư cần được quan tâm thường xuyên. Những cá nhân có đóng góp tích cực cần được ghi nhận, biểu dương kịp thời, qua đó khuyến khích tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân.

Từ định hướng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, huy động sức mạnh các tổ chức thành viên và cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống đoàn kết, văn minh, an toàn và nhân ái.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh giá trị truyền thống, mà còn tạo cơ hội để văn hóa trở thành nền tảng của sự đồng thuận xã hội. Khi người dân được tham gia, được lắng nghe và cùng chung tay giải quyết những vấn đề của cộng đồng, tinh thần đại đoàn kết sẽ được củng cố từ cơ sở. Đó cũng là tiền đề xây dựng những khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.